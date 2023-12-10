Kocaeli Şehir Hastanesi'nde 'yanık' iddiası: '60'tan fazla kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti'

Gama Holding ve Türkerler Holding’in yap-işlet-devret modeliyle inşa ettiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yapımına 2015 yılında başlanmış ancak açılışı birçok defa ertelenen hastane, bu yılın Nisan ayında faaliyete başlayabilmişti.

Gama ve Türkerler tarafından işletilen hastane, faaliyete başladığı iddia edilmesine karşın, diğer şehir hastanelerinde de olduğu gibi eksik personel kadrosu, yetersiz tıbbi araçlar, vadedilen sayıdan az birimin faal olması gibi nedenlerle sıkça gündeme gelmişti.

Kocaeli Şehir Hastanesi şimdi de ameliyata alınan hastaların vücutlarında oluşan yanıklar nedeniyle yaralanmaları ve ölümleriyle gündeme geliyor.

60'tan fazla kişi yaralandı, 2 kişinin hayatını kaybettiği öne sürüldü

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan hastaların vücutlarında yanıklar meydana geliyor. Hastanenin faaliyete başladığı Nisan ayından beri devam etmekte olan sorun nedeniyle 60'tan fazla hasta yaralandı, iki hastanın yanık nedeniyle hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Hastaların vücudunda yanıkların neden oluştuğu henüz bilinmezken, söz konusu yanıkların üç farklı nedenden dolayı oluşabileceği üzerinde duruluyor. Bunlar; koter cihazlarının arızalı olması, ameliyat masalarının topraklamasına dair sorun ve ameliyathanelerdeki şebekenin topraklama arızı ihtimalleri.

Hastaların ameliyat masasına yatırılma pozisyonları ve pozisyondan kaynaklı vücut ağırlığı nedeniyle, yanıklar genellikle kalça ve sırt bölgelerinde meydana geliyor. Ameliyatın ardından yanan bölgenin pembeleşmeye başladığı ardından bölgenin siyahlaştığı aktarılıyor. Durum fark edildiğinde ise hastaların yanan bölgelerindeki dokuların ölmüş olduğu belirtiliyor.

'Ölümler kayda yanık kaynaklı işlenmiyor'

Konuya dair soL'a konuşan Kocaeli Şehir Hastanesi'nde çalışmakta olan bir doktor, söz konusu durumun Nisan ayında başlayan ameliyatlardan beri devam etmekte olduğunu ifade etti. Bu süre zarfında toplamda 60'ın üzerinden hastanın yaralandığını aktaran doktor, 1'i kesin olmakla birlikte 2 hastanın da yanık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Yanık kaynaklı ilk vakanın Nisan ayında meydana geldiğini ve hastanın hayatını kaybettiğini söyleyen doktor, "Bu durumu yaşayan ilk hastamızı kaybettik. Ameliyatın ardından kalça bölgesinde yanık oluştu ve ilerleyen yanığın enfeksiyona dönüşmesi nedeniyle hasta sepsis nedenli hayatını kaybetti" dedi.

Yanık nedenli bir hastanın daha hayatını kaybetmiş olabileceğini öne süren doktor, ölümlerin yanık kaynaklı olarak değil, sepsis kaynaklı olarak kayda alınmasından dolayı ölüm sayısının şimdilik net olarak bilinemediğini aktardı. Doktor ayrıca, şu anda yanık tedavisi gören hastaların olduğunu da ifade etti.

Çözüm bulunamadı: İdare sorumluluğu yıkmaya çalışıyor

Hastanedeki ameliyatların resmi olmayan şekilde iki defa durdurulduğu ancak yüklenici firma olan Gama Türkerler'in konuya ilişkin sorumluluk kabul etmediği öğrenildi.

Hastane idaresi önce koter cihazlarından şüphelendi ancak cihazları satan firma, ürünlerine yönelik testlerinin tam olduğunu ve sorunun kendi ürünlerinden kaynaklanmadığını bildirdi.

Ardından yanıklara neden olabileceğinden şüphelenilen ameliyathane masaları gündeme geldi. Topraklama arızasının meydana geldiğinden şüphelenilen ameliyathane masaları, deneme amacıyla yenileriyle değiştirildi ancak yanık vakaları devam etti.

Ele alınan bir diğer ihtimal olan elektrik kaçağı nedeniyle TÜBİTAK ve bağımsız elektrik denetim şirketleri tarafından ölçüm ve denetimler gerçekleştirildi. Elektrik altyapısına ilişkin denetimlerin devam ettiği aktarılırken, geçtiğimiz günlerde ise elektrik panellerinin değiştirildiği iddia edildi.

Kamunun dahil edilmediği denetim sürecinden hâlâ sonuç çıkmış değil. Hastane idaresinin ise ağız değiştirerek, meydana gelen yanıkların kullanıcı kaynaklı olduğunu söylemeye başladığı aktarıldı. Cerrahların veya ameliyat ekibinin söz konusu yanıkları bilinçli şekilde bile yapamayacağı belirtilirken, idarenin sorumluluğu personele yıkmaya çalışan bir tutum içerisinde olduğu vurgulanıyor.

Açıklama yok, baskı var

Olay ulusal basında gündeme gelmezken, yerel basında kendisine geniş bir yer buldu. CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı ve iddialara ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama talep etti.

Yanık vakalarının devam etmesine karşın hastane yönetimi, Sağlık Bakanlığı ve yüklenici firma tarafından herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Aksine hastane yönetimi, sağlık emekçilerinin üzerinde baskı kurmaya başladı.

Hastane yönetiminin sorunu çözmek yerine, meydana gelen olayların kim veya kimlerin tarafından kamuoyuyla paylaşıldığını öğrenmeye çalıştığı aktarıldı.