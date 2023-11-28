Devlet hastanesinde jeneratör arızalandı, hastalar hazır olmayan şehir hastanesine naklediliyor

İzmir Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde yeni bir sağlık skandalı yaşanıyor.

soL Haber'in edindiği bilgiye göre, devlet hastanesinde yaşanan jeneratör arızası sonucu solunum cihazına bağlı veya ciddi oksijen desteği gereken 17 hastada ortaya çıkan hayati risk nedeniyle hastalar, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'ne nakledilmeye çalışılıyor.

Yeni açılan şehir hastanesinde, hazırlıkların tam olmaması nedeniyle hastaları karşılamak için ciddi bir kriz yaşandığı öğrenildi.

Şehir hastanesinde hastalar daha önce de mağdur edilmişti

2013 yılında temeli atılan ve 30 ayda tamamlanacağı iddia edilen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, sekizinci defa ertelenen açılışının ardından geçtiğimiz ay sessiz sedasız faaliyete başlamıştı.

Hastanenin açılışıyla, Sağlık Bakanlığı ile Türkerler-GAMA Ortaklığı arasında imzalanan Kamu Özel İşbirliği kapsamında inşa edilen Şehir Hastanesi'ne taşınması planlanan diğer hastanelere ne olacağı, bu hastanelerde çalışmakta olan sağlık emekçilerine yönelik nasıl bir görevlendirme yapılacağı ve söz konusu hastanelerde tedavi görmekte olan yurttaşlara yönelik planlamanın nasıl olacağına dair sorular gündeme gelmişti.

İşçilerin haklarını alamamasıyla da gündeme gelen Bayraklı Şehir Hastanesi'nde hastalar da daha önce mağdur edilmişti. Hiçbir ön bilgilendirilme yapılmaksızın şehir hastanesine nakledilen hastalar, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle tedavi görememişti.