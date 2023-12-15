BİSAM: Açlık sınırı 13 bin 745 lira oldu

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından Kasım 2023 açlık ve yoksulluk sınırı raporu yayımlandı.

Rapora göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken zorunlu harcama tutarı Kasım 2023 için 13 bin 745 lira oldu.

Bu harcama tutarının sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olduğu belirtildi.

Açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göreyse yoksulluk sınırı aynı dönemde 47 bin 544 lira olarak gerçekleşti.

Raporda şöyle denildi:

“Sağlıklı beslenmek için her aile ferdinin alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir.

Yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 3.753 liradır.

Bu değer yetişkin bir kadın için 3.603, 15-18 yaş bir genç için 3.860, 4-6 yaş arası bir çocuk için 2.528 liradır.

Sağlıklı bir biçimde beslenmenin toplam aile bütçesine maliyeti ise 13 bin 745 lira olarak tespit edilmiştir. Bu tutar söz konusu ailenin sadece gıda için yapması gereken zorunlu harcama tutardır.

Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 47 bin 544 liraya ulaşmaktadır.”

En yüksek harcama süt ve süt ürünlerine

Günlük harcamalarda Kasım 2023’de en yüksek maliyet grubunu 152,52 liralık harcamayla süt ve süt ürünleri grubunun oluşturduğu belirtilen raporda et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum günlük harcama tutarı 88,27 olarak kaydedildi. Bu tutar sebze ve meyvede 97,71 liraya ulaştı, ekmekte 33,38 lira olarak hesaplandı. Katı yağ ve sıvı yağ için 26,88 liralık günlük masraf, yumurta için 9.81, şeker, bal, reçel ve pekmez içinse 12,06 lira günlük harcama yapılması gerektiği belirtildi. Toplam günlük harcama gereksinimi 458 lira olarak hesaplandı.