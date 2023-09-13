Güne soL'dan bakın: 13 Eylül Çarşamba

Zülal Kalkandelen hakkında, çocukların tarikat kampına gönderilmesiyle ilgili yazısı nedeniyle soruşturma

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen hakkında, devlet koruması altındaki çocukların tarikat kampına yollanmasıyla ilgili yazısı nedeniyle soruşturma açıldı.

Türkiye'nin 'kara'sı: Madenciye hep ölmek mi düşer?

TTK Armutçuk Müessesi'nde 1 madenci yaşamını yitirdi, 6 madenci yaralı olarak kurtarıldı. Kurumun faaliyet raporu içler acısı tabloyu gösteriyor. Ülkede madenci ölümleri göz göre göre geliyor.

Mahkemeden soL'un haberine skandal karar: Bütün gazete arşivleri silinsin mi?

Bir şirket, beş yıl önceki haberleri "artık güncel değiller" diye kaldırtmak için başvurdu, mahkeme kabul etti. Karar bütün gazete arşivlerinin silinmesine yol açabilir.

İstanbul'da suya yüzde 25 zam yapıldı

İSKİ 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilen zam teklifi onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Olimpos’ta lağım krizi! Sağlık turizmi bahanesiyle açılan otel halk sağlığını tehdit ediyor

Olimpos antik kentinin de bağlı bulunduğu Yazır köyünde "sağlık turizmi" iddiasıyla hizmete açılan, eski AKP'li vekile ait yaklaşık bin yataklı otel, kısa sürede halk sağlığı sorunu haline geldi…

Tuğla fabrikasında iş cinayeti: İki hafta önce video çekip uyarmıştı

Afyon'da bir tuğla fabrikasında çalışan Hüseyin Pirinç iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Fabrikada etiketleme kitleme sistemi olmadığı için can veren işçi TikTok'tan paylaştığı videoyla uyarmıştı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davasında karar: Kadınlar kazandı!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na açılan kapatma davası reddedildi.

Milli Eğitim Bakanı 'kız okulları'nda ısrarcı: 'Kanunen engel yok'

Milli Eğitim Bakanı Tekin karma eğitimle ilgili soruya 'kız veya yalnızca erkek öğrenciler için ayrı okulların kanun kapsamında açılabilmesi için herhangi bir engel bulunmamaktadır' yanıtını verdi.

'Baykuş' liseliler: Tepki gösterdik, tehdit edildik

Mamak'ta okuldan 21:45'te çıktıkları için eylem yapan liseliler, yaşadıklarını soL'a anlattı. İlk günden darp olayı yaşandı. İdare, öğrencileri tehdit etti.

'Bütçe' yokmuş: Deprem bölgesinde öğrenciler rehber öğretmensiz kalacak

Eski Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in "zorunlu olacak" dediği düzenleme yürürlüğe girmedi. Binlerce rehber öğretmenin ataması yapılmadı. Yeni Bakan Yusuf Tekin konuyu "bütçe yok" diyerek geçiştirdi.