'Bütçe' yokmuş: Deprem bölgesinde öğrenciler rehber öğretmensiz kalacak

AKP’nin eğitime vurduğu darbeler saymakla bitmiyor. Okulların açılmasıyla birlikte sorunlar da daha fazla hissedilirken iktidarın gerçekleştirmediği seçim vaatlerinden biri olan ‘Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışman Norm Düzenlemesi' binlerce öğretmenin kanayan yarası olmaya devam ediyor.



Eski Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, seçimden bir gün önce 27 Mayıs’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli rehber öğretmen adaylarımıza yönelik bir müjdemizi buradan paylaşmak istiyorum” ifadeleriyle PDR normu konusundaki çalışmaları tamamladıklarını, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim ettikleri düzenlemenin Resmî Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceğini öne sürmüştü. Ardından yapılacak değişikliği şu cümlelerle açıklamıştı:

“Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, türü ne olursa olsun 100 öğrencisi olan her okulda bir rehber öğretmen olması zorunlu olacak. Okullarımızda öğrencilerimizin psikolojik sağlamlıklarını sürekli desteklemeyi sürdüreceğiz.”



Kamu kurum ve kuruluşlarının görevlerini yerine getirebilmeleri için unvan grubu ve bulunması gereken azami personel sayısını ifade eden norm kadro için MEB düzenlemesi yürürlüğe girseydi üniversitelerin Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinden mezun olan ve atama bekleyen on binlerce öğretmen, psikolojik danışman/rehber öğretmen bulunmayan 25 bin okulda göreve başlayacak, öğrenciler de öğretmenlerine kavuşacaktı.



Mevcut düzenlemede liselerde ve diğer meslek okullarında 150 ve üzerinde öğrenci olduğu zaman, ilkokullardaysa 300 ve üzerinde rehber öğretmen normu kullanılıyor.

Yeni Bakan Tekin, ‘bütçe yok’ diyerek geçiştirdi

Okulların açılmasına rağmen düzenleme yürürlüğe girmezken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı başlamadan katıldığı bir yayında konuya ilişkin yaptığı açıklamada PDR normunun gerekliliğini kabul ettiğini, ancak bütçe kısıtlılığını gerekçe göstererek bu normun hemen uygulanamayacağını belirterek bütçeye yük getirmeyen konulara öncelik verdiklerini söyledi.



Sözlerine, eğitim alanında yapılan harcamaların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ekleyen Tekin, öğrencilerin ve eğitimcilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaların devam ettiğini ileri sürdü. Tekin’in ve Bakanlığın gözettiği ihtiyaçların neler olduğu bilinmezken, PDR Norm düzenlemesinin özellikle deprem bölgesinde rehber öğretmen ihtiyacını karşılaması umuluyordu.



Eski bakan Özer, deprem bölgesindeki okullardaki rehber öğretmenlerin, gelecek dönemde çok daha fazla katkı sağlayabilme ihtimali olduğunu belirterek “Yeni atamalar yaparak sadece Türkiye'nin faklı illerindeki değil, aynı zamanda deprem bölgesindeki öğrencilerimizin psikolojik sağlamlığıyla ilgili de önemli bir açılımı sağlamış olacağız” ifadelerini kullanmıştı.

MEB’in bütçesi nereye akacak?

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi 2023 yılında 461 milyar 649 milyon 548 bin lira olarak planlanmıştı. 6 Eylül’de açıklanan ve hükümetin ülke ekonomisinin 2024-2026 dönemine yönelik hedeflerinin yer aldığı Orta Vadeli Program'la (OVP) eğitime bütçeden öngörülen pay 2024’te 1 trilyon 90 milyon 229 bin 668 liraya çıkarılırken bu bütçenin merkezi bütçeye oranı yüzde 10,6 oldu.

Binlerce öğretmenin atama beklemesine karşın MEB’in gecikmeli olarak yayımlanan 2022 yılı İdare Faaliyet Raporu’na göre Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün kayıtlara 20 milyar 642 milyon 274 bin 732 lira olarak geçen harcamasıyla 18 birimden daha fazla para harcadığı ortaya çıkmıştı.