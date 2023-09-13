Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu davasında karar: Kadınlar kazandı!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP) hakkında “Aile mefhumunu yok saymak, aile yapısını parçalamaya çalışmak, kadın haklarını savunma kisvesi altında ahlaksız faaliyetler yürütmek” gibi iddialar üzerine “kanuna ve ahlaka aykırı faaliyet yürütmek” suçlamasıyla açılan kapatma davasının dördüncü duruşması bugün görüldü.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun kapatılması talebiyle açılan davanın 4’üncü duruşması saat 11:00'de İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başladı. Kararını açıklayan mahkeme Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'na karşı açılan hukuksuz kapatma davasını reddetti

Kadın Dayanışma Komiteleri'nden yapılan açıklamada "Mücadele kazandı, kadınlar kazandı" denildi

13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşma mahkeme salonu küçük olması nedeniyle 37’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin duruşma salonunda başladı. Duruşmaya öldürülen kadınların aileleri, çok sayıda avukat ve kadın katıldı. Duruşma öncesi adliye önünde yapılan basın açıklamasında KCDP Genel Sekreteri Fidan Ataselim konuştu.

'Bizi asla durduramayacaklar'

Ataselim, duruşma öncesinde yaptığı açıklamada “Bu ülkede bir karanlığı getirmeye çalışıyorlar. Laiklik mücadelesini sürdürenler burada” dedi.

Ataselim, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Derneğimize yönelik hukuksuzca bir kapatma davasıyla karşı karşıyayız. Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye yüzyılı adaletin yüzyılı olacak’ diyor. Bugün çıkacak kararla göreceğiz. Hukukun üstünlüğü mü gerçekleşecek yoksa adaletin yüz karası bir günle mi karşı karşıya olacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bugün bu ülkedeki adalet, yargı ve hükümet sisteminin nasıl bir sonuç doğurduğunu göreceğiz.

Bu mahkemeden her ne karar çıkarsa çıksın, bizim kararımız asla değişmeyecek. Bizi asla durduramayacaklar. Nerede bir kadın cinayeti olsa, nerede bir şiddet olsa, nerede bir çocuk istismarı olsa bizi orada görmeye devam edecekler.

Adalet Bakanı, Aile Bakanı, her gün bu topraklarda kadınlar öldürülürken, işleri güçleri yokmuş gibi erkeklerin sözde mağduriyetlerinden bahsediyorlar. Sanki bir sorun varmış gibi medeni kanunu silbaştan ele alacaklarını söylüyorlar. Bizim medeni haklarımız sizin pazarlık konunuz değildir. Kadınların yaşamı, erkeklerle aranızda yapacağınız anlaşmalarınızın mezesi değildir.

Bize kapatma davası açtılar. Biz kadın cinayeti verilerini raporluyoruz, davaları takip ediyoruz. Öldürülen kadınların ailelerine destek oluyoruz. Bu ülkede bir karanlığı getirmeye çalışıyorlar. Laiklik mücadelesini sürdürenler burada.”

Kadın Dayanışma Komiteleri de duruşmaya katıldı

KCDP'nin kapatma davasına ilişkin 4. duruşmaya katılan Kadın Dayanışma Komiteleri şu mesajı paylaştı:

"Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna karşı açılan kapatma davasına karşı Çağlayan'dayız. AKP istiyor ki yalan düzeni sürsün, gerçeklerin üzeri örtülsün! @KadinCinayeti'ni bu yüzden kapatmaya çalışıyorlar. Ama #KadınlarDurmayacak ve susmayacak! Mutlaka kazanacağız!"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformuna karşı açılan kapatma davasına karşı Çağlayan'dayız.



AKP istiyor ki yalan düzeni sürsün, gerçeklerin üzeri örtülsün! @KadinCinayeti'ni bu yüzden kapatmaya çalışıyorlar. Ama #KadınlarDurmayacak ve susmayacak! Mutlaka kazanacağız! pic.twitter.com/xEaGmZs91X — Kadın Dayanışma Komiteleri (@kadindayanismak) September 13, 2023

Duruşma öncesi gözaltı

KCDP Kapatma davasının duruşmasının başladığı anlarda, polis adliye önünde bekleyen iki kadını LGBT bayrağı açması gerekçesiyle iki kişi gözaltına aldı. KCDP'den yapılan açıklamada, "Kapatma davası öncesindeki açıklamada LGBTİQ+ Meclisleri bayrağı taşıyan iki arkadaşımız gözaltına alındı. Hukuksuz davalar, gözaltılar bizi yıldıramaz" denildi.

Duruşma başladı

Dernekler, vakıflar ve barolar adına katılan avukatların isimleri zapta geçirildi. Hakim yettiğine kanaat edip kalanların ismini almayacağını söyledi. Müdahillerin müdahillik taleplerine yönelik beyanları alınıyor.

Öldürülen kadınların ailelerinin söz almasıyla başlayan duruşmada birçok aile KCDP’nin kapatılmaması gerektiğini devletten destek görmediklerini anlatıyor. Öldürülen Fatma Şengül’ün oğlu, platform sayesinde ve kamuoyu sayesinde katilin indirimsiz ceza aldığını anlattı. Platformun hukuki ve manevi olarak tüm süreçte yanlarında olduğunu anlatan aile yakınları beyanlarını sundu.

Talepler reddedildi, davalı vekiller esas hakkında soz sözlerini söylüyor

Tüm müdahillerin müdahillik talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Davalı vekilleri esas hakkında son sözlerini söylüyor.

Derneğin genel sekreteri Fidan Ataselim, yaptığı savunmada, “kanuna ve ahlaka aykırılık gerekçesiyle açılmış bu dava tamamen hukuksuzdur” diyerek başladı sözlerine.

Ataselim şunları söyledi:

“Biz kadınlar yaşasın diye 6284 ve anayasanın uygulanmasını istiyoruz. Yetkililerin sorumluluklarını yerine getirmedikleri zamanda mücadele ediyoruz. Aileleri ve bizleri dinlediniz. Mücadelemiz ahlaksızlıksa bunu sürdüreceğiz. Adaletsizlik fikri yaygınlaşmış durumda. Bunun suçlusu biz değiliz. Biz adalet mekanizmalarının işlemesi için çalışıyoruz. Bu salondan adalete güven konusunda bir umutla ayrılmak isteriz. Politik saiklerle açılmış bu davanın nafaka mağdurları tarafından açılmış, İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararının bu süreçte verilmiş olduğu görülecek. Kadınları sindirmek üzerine açılmış bir karar. Ancak karar ne olursa olsun bizden bir şey götürmez. Ancak kadınlardan çok şey götürür. Bu olmasın isteriz. Mutlaka kadın cinayetlerini durduracağız.”

Kadınlar kazandı

Fesih davasında karar açıklandı. Mahkeme platforma açılan kapatma davasının reddedine karar verdi.