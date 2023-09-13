Mahkemeden soL'un haberine skandal karar: Bütün gazete arşivleri silinsin mi?

Bugün soL'a ulaşan bir mahkeme ara kararı, şirketlerin geçmişte kendilerine dair çıkmış haberleri kaldırtmasına kapı aralıyor. Skandal ara kararda gerekçe, "haberlerin güncelliğini yitirmesi". Basın özgürlüğüne açık saldırı anlamına gelen bu karar uygulamaya konulursa, bütün gazetelerin bütün arşivleri silinebilir.

Yalova 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ara kararda, Destebaşı Grup'a ilişkin geçmişte yapılan haberlerin "güncelliğin yitirildiği" gerekçesiyle engellenmesi yönünde görüş belirtiliyor.

soL'a ilgili şirketin avukatları tarafından gönderilen mailde şirket, bu olayların yaşandığını kabul ediyor ama artık kimsenin bilmesini istemediklerini başka bir dille ifade ediyor.

2018 yılında üretimini durduran, 2019 yılında borçla iflas eden, çalışan işçilerin haklarını alabilmek için üç şehir gezmek zorunda kaldığı Destebaşı Grup'un iştiraki olan Detaş Beton, hakkında yapılan haberlere geriye dönük dava açtı. Açılan davanın sonucunda mahkeme, “güncelliğini yitirdiği” için haberlerin kaldırılması yönünde ara karar verdi.

Şirketin çalıştığı avukatlık bürosu tarafından soL’a gönderilen mailde, haberlerin güncelliğinin yitirildiği öne sürüldü. Üretimini durdurup iflas ettikten sonra hakkını alamayan işçileri üç şehir gezdiren bir şirketle ilgili yapılan haberin nasıl güncelliğini yitirdiği sorusunun yanıtı ortada.

Yaklaşık beş yıldır şirketin çalışmaya devam ettiğini söyleyen avukatlık bürosu, "Haber konusu olan durumlar o an gerçekleşmiş fakat daha sonrasında üst mahkemeye taşınarak bu karar iptal edilmiştir" diyerek iflas ve üretim durdurma konularını işaret edip 200'ü aşkın işçinin aylarca maaşını alamamasına yönelik habere ilişkin sessizliğini koruyor.

Bu argüman, bir kez mahkeme karar aldıktan sonra, geriye dönük olarak o dava konusuyla ilgili tüm haberlerin kaldırılması anlamına geliyor. Oysa hem hukukun üstünlüğü hem basın özgürlüğü hem kamu denetimi ilkeleri açısından dava süreçlerine dair bilgiler, kamunun sürekli erişiminde olması gereken bilgiler. "Güncellik yitirilmesi" argümanıysa başlı başına skandal. Bir haberin güncel olup olmadığına hangi makamın karar vereceği tamamen belirsiz. Örneğin, 12 Eylül'le, 15 Temmuz'la veyahut Soma'daki maden katliamıyla ilgili haberler için de aynı argüman birilerince savunulabilir.

Destebaşı Grup tarafından yapılan başvuruda kişilik haklarının ihlal edilmesi ve bu durumda erişim engeli kararının istenebileceğine ilişkin ilgili yasanın maddesine ve 2018 yılında alınan emsal Yargıtay kararına yer verildi. Bahsedilen Yargıtay kararı gerçek bir kişiyle ilgili, ancak soL'un haberlerinin konusu bir şirket, dolayısıyla unutulma hakkı söz konusu değil.

Emsal kararın içindeki "haberin gerçek, güncel olması, kamu yararı barındırması ve haberin veriliş biçimi ile özü arasında düşünsel bağ bulunmalıdır" maddeleri gerekçe gösterilerek engellenen haberlerden biri, 200'ü aşkın işçinin alamadığı maaşını ve hak mücadelesini anlatıyor. Yani Destebaşı Grup’a bağlı Detaş Beton’la ilgili haber gerçek, güncelliğini yitirmeyen ve kamu yararı barındıran bir haber.

soL’a şirket avukatından gelen maile rağmen resmi yollarla henüz bir tebligat yapılmadı. Resmi yollarla yapılan tebligatın ardından soL avukatları karara itiraz edecek.

Engellenen haberlerin kapsamı neydi?

İlgili ara kararda pek çok farklı sitede şirketle ilgili yapılan 85 habere engelleme kararı getirildi. Aynı şirketle ilgili erişim engeli gelenlerden üçü soL'un yaptığı haberler oldu.

İlk haber 2018 yılına ait, haberde Gebze merkezli Detaş Beton’un 9 istasyonunda beton üretimini geçici süreyle durduğu ve işçilerin ücretlerini alamadıkları bildiriliyor.

İkinci haber 2019 yılında yazılmış. Bir takım hatırlatmalar da yapılarak iflas haberi duyuruluyor:

“Çamlıca TV Radyo Kulesi başta olmak üzere pek çok önemli projeye beton temin eden, en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde yer alan Destebaşı AŞ, 500 milyon liraya yakın borçla iflas etti.”

Üçüncü haberse 2022 yılının ilk ayında soL’da imzalı yayımlanmış, dolayısıyla "güncelliğini yitirme" iddiasının kapsamı bir yıla kadar daralıyor. Haber, maaşlarını alamayan işçilerle ilgili. Destebaşı firmasının krizde olduklarını söyleyerek işçilerin 6 aylık maaşını ödemediği anlatılan haberde en az 200 alacaklı işçinin olduğu anlatılıyor. Önce davanın İstanbul’da sonra Gebze’de en sonra da Yalova’da açıldığı belirtiliyor. İşçilerin avukatı, şirket merkezinin Yalova’ya taşınmasının hukuksuz bir şekilde gerçekleştirildiğini, şirketin Yalova’da faaliyetinin olmadığını ve şirket ortaklarının tamamının İstanbul’da ikamet ettiğini anlatıyor.