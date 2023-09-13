Zülal Kalkandelen hakkında, çocukların tarikat kampına gönderilmesiyle ilgili yazısı nedeniyle soruşturma

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen hakkında, 4 Ağustos 2023 tarihinde yayımlanan, devlet koruması altındaki çocukların Nur Cemaati’nin bir kolu olan Suffa Vakfı'na ait bir tarikat kampına yollanmasıyla ilgili yazısı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Çocukların tarikat kampına yollanması, ilk olarak soL tarafından gündeme getirilmişti.

Kalkandelen, hakkında soruşturma açıldığını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Bu yazımla ilgili olarak hakkımda soruşturma başlatılmış! Yazıya kaynak olan haber ilk olarak soL Haber Portalı'nda yayımlandı ve çok ses getirdiğinden medyada yaygın olarak yer aldı. Bana soruşturma açılması ilginç!"

