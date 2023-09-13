Tuğla fabrikasında iş cinayeti: İki hafta önce video çekip uyarmıştı

Afyonkarahisar’da bir tuğla fabrikasında çalışan Hüseyin Pirinç adlı işçi tuğla biçim alanında çalıştığı esnada palet düğmesine basılması sonucu iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Pirinç fabrikadaki tehlikeye karşı iki hafta önce çekip TikTok'ta paylaştığı videoyla uyarmıştı.

Afyon Post'un haberine göre olay dün akşam saat 18.45’de merkez ilçede bulunan bir tuğla fabrikasında yaşandı. Hüseyin Pirinç isimli işçi tuğla biçim alanında çalışıyordu. O esnada B.E. isimli iş arkadaşının palet düğmesine basması sonucu H.P’nin sağ bacağı kalça kısmından koptu.

Olay yerine çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Pirinç hayatını kaybetti.

Olayla ilgili fabrika sahibi E.Ö., fabrika sorumlusu S.K., palet düğmesine basan B.E. gözaltına alındı. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kitleme sistemi olmadığı için can verdi

İş Güvenliği Uzmanı Deniz İpek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pirinç'in fabrikada etiketleme kitleme sistemi olmadığı için can verdiğini belirtti:

"Tuğla işçisi Hüseyin Pirinç bugün iş cinayetinde hayatını kaybetti. Çalıştığı Tuğla fabrikasında etiketleme kitleme sistemi olmadığı için feci şekilde can verdi."

İpek, yaşamını yitiren işçi Pirinç'in 29 Ağustos’ta çektiği ve TikTok'tan yaptığı video paylaşımında bu tehlikeli duruma dikkat çektiğini duyurdu.