'Baykuş' liseliler: Tepki gösterdik, tehdit edildik

Ankara Mamak'ta Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri geçtiğimiz gün okul binalarının kaymakamlığa tahsis edilmesine karşı eyleme yaparak tepki gösterdi. Öğrenciler depremde dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltılan okullarından ayrılarak Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne nakledilmişlerdi. İnşaat süresinin iki yıl daha devam edeceğini öğrenen öğrenciler duruma tepki gösterdi.

Benzer bir durum İstanbul'da da yaşanıyor. Dün soL'da, deprem nedeniyle boşaltılan okulların öğrencileri nakledilerek, iki okulun öğrencilerinin sabahçı-akşamcı olarak tek binaya doldurulduğu haberi yer almıştı. Öğrenciler derslerden akşam 21:35'te çıkarken yakınlardaki imam hatiplerin boş olması dikkat çekti.

Ankara'nın Mamak ilçesinde, Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne nakledilen Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, geçtiğimiz gün okul önünde eylem yapmış, tepkilerini dile getirmişti. Okul yönetiminin tepkilere cevabı "Ya bu okula devam ederseniz ya da sizi daha kötü şartlardaki bir okula naklederiz" şeklinde oldu.

Konuya dair soL'a konuşan lise öğrencileri yaşadıkları sorunlara dikkat çekerken, Kaymakamlığın, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin soruna çözüm bulmasını talep ediyor.

'Bazı veliler okuldan öğrencilerini almaya çalıştı, bir kısmı başardı ama bazıları yapamadı'

soL'a konuşan öğrencilerden biri "Okulun ilk günü bir arkadaşımız okulun dışında darp edildi. Bazı veliler okuldan öğrencilerini almaya çalıştı. Bunu bir kısmı yapabildi ama bazıları yapamadı. Akşam 19'da 20'de güvenliğimiz sağlanmadığı sürece başımıza her iş gelebilir. Bu arada Kaymakamlığın el koyabileceği başka binalar var. Mesela bizi depreme dayanıksız olduğu için okuldan çıkardılar başka bu okula transfer ettiler ama bu okul da depreme dayanıklı yeni bir okul mu onu da bilmiyoruz ki. Neden yakındaki boş okullara nakil etmediler işi zorlaştırdılar bunun bir izahı var mı?" diyor.

'Şu an eğitim göremiyoruz'

Bir başka öğrenci "Okuyamıyoruz ki şu an. Basit bir şekilde ifade edeyim, şu an bizim bu okula gidiş geliş için teknik bir çözüme ihtiyacımız var. Çıkarıldığımız okulun yapımının 2 yıl süreceği ifade ediliyor. Ne olacak o zaman? Ben bu okuldan mezun olmuş olacağım. Ben bu okulda bitireceksem eğer okulu, neden muhasebe bölümünü seçtim ki? Tercihlerimizi ona göre yaptık. Şimdi geldiğimiz okulun düzeni ayrı bizim okulun düzeni ayrıydı. Eğer sağlık eğitimleri veren bir liseden mezun olmak isteseydik onu tercih ederdik zaten" sözleriyle, tercihlerinin sonucunda eğitim görmek istedikleri bölümle nakil edildikleri bölümün arasındaki farklara işaret ediyor.

"Mesela bizi devredebilecekleri bir sürü ilkokul var. O ilkokulları sabahçı ya da öğlenci yapsalar, bizi de kalan bölüme yerleştirseler bizim eğitimimiz yine devam ederdi. Araç ve gereçler burada da yok zaten buraya gelmek bize bir avantaj sağlamadı. Mesela şu an nakil olduğumuz okulun günde 10 saat dersi var. Bizim de 10 saat dersimiz var. Önümüzdeki sene bu ders saatleri uzayacak. Ama şimdi bakınca her iki okul aynı binada akşam saat 22.00'ye kadar dersler devam ediyor. Bu kötülük bize kasten yapılıyor. Başka bir mantığı yok."

Öğretmenler de mağdur

Öğrencilerden bir başkası aynı sorunları yaşayan eğitimcilere dikkat çekerken şunları söylüyor: "Mesela öğretmenler bizimle konuşuyor, sorunların farkındayız diyor ama onlar da aynı sorunları yaşıyor. Çoğu evine vardığında saat 23'ü buluyor. Arabasıyla değil toplu taşımayla gidip gelen öğretmenler var. Öğretmenlerimiz evlerine gittiğinde çocuklarının çoktan uyumuş olduğundan bahsediyor. Çocuklarıyla aileleriyle vakit geçiremeyen öğretmenlerimiz var yani."

'Geçen sene bir arkadaşımızı kaçırmaya çalışmışlardı'

Öğretmenlerin yaşadığı sorunlara dikkat çeken öğrenci, sorunları anlatmaya devam ederken geçtiğimiz sene yaşanan bir olayı hatırlatıyor: "Benim ailem çalışıyor, beni almaya gelebilecek kimsem yok. Ben buradan bir şekilde gitmeye çalışıyorum. Şehrin diğer ucundan geliyorum Mamak'a. Bu saatlerde çıkan öğrencilerin güvenliğini sağlamak zor. Geçen sene bir arkadaşımızı okulun önünden kaçırmaya çalışmıştı birileri. Aynı olay sat 22.00'de çıkan öğrenci için gerçekleşse ne gören olur ne duyan olur. Bunu nasıl göze alıyorlar? Yani bir sürü boş örnek varken neden buraya zorla sıkıştırdılar bizi anlamıyorum."

'Burada istenmediğimizi hissettiriyorlar'

Öğrenciler aynı zamanda yapılan kaynaştırmanın ve aynı okulda eğitim görmenin psikolojik kısmına da dikkat çekiyor.

"Burada istenmediğimizi hissediyoruz. Okulun birçok kullanım hakkında ikinci sırada görülüyoruz. İkinci sınıf insan muamelesi görüyoruz. En basitinden bizim öğretmenlerimizin arabalarını okulun otoparkına koymalarına dahi müsaade etmiyorlar.

"O saatlerde mesela kantin falan kapanıyor çoğu zaman. Aç kaldığımız oluyor okulda."

"Öğrenciler bizi dışlıyor. Siz geldiniz düzenimiz bozuldu diyorlar. Onlar da haklı gerçekten öyle oldu ama bizim bir kabahatimiz yok bunda. Şimdi de diyorlar ki sizi Mevlana Okulu'na yollayacağız. İyi de orası buraya göre daha uzak bir yer. Şimdi oraya gitsek nasıl çözeceğiz sorunlarımızı? Aynı tas aynı hamam, değişen ne olacak? Yeniden ulaşımı öğren yeniden okulu öğren. O saatlerde mesela kantin falan kapanıyor çoğu zaman. Aç kaldığımız oluyor okulda."



'Bu okulu beğenmezseniz daha kötü şartlarda bir okula yollayacağız'

Yaşadıkları soruna dikkat çekmek isteyen öğrenciler geçtiğimiz gün Mamak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde eylem yapmışlardı. Okul yönetiminin buna cevabı "Bu okulu beğenmezseniz daha kötü şartlarda bir okula yollayacağız" olmuş.

Öğrenciler bu cevabı şu şekilde yorumluyor: "Biz kendi okulumuzu istiyoruz. Biz sığıntı değiliz. Başka okullara da sığınmak istemiyoruz. Ben mesela bilişim öğrencisiyim. Gittiğimiz her okulun alt yapısı mesleki olarak buna uygun değil. Ben kendi okulumda kendi laboratuarımda kendi araçlarımla ders göremeyeceksem neden seçtirdiniz bu bölümü bana?

"Şu an ders göremiyorum her sınıfta bilgisayar olmadığı için."

"Aynı şekilde muhasebe okuyan öğrenciler için de geçerli bu. Mesela ben şu an ders göremiyorum her sınıfta bilgisayar olmadığı için. Sonuçta bizi getirdikleri okulun alt yapısı sağlık mesleğe göre ayarlanmış durumda. Muhasebe ve ticaret değil. Mesela haftada 9 saat bilişim dersi var. Şu an ne olacak haftada 9 saat sınıfta boş boş oturacak mıyız?"

'Bizim bu şartlarda sınıfı geçmemiz dahi zor'

Öğrenciler bir yandan da sınavlara hazırlanıyor. Bir kısmı sene sonunda üniversite tercihlerini belirlemek üzere sınavlara girecek. Ancak pek umutlu da değiller. Sorunlarını anlatan öğrencilerden biri "Bırak sınavı, bizim bu şartlarda sınıfı geçmemiz bile zor" diyor ve ekliyor: "Sağlık bölümü öğrencileri ile bizim öğrenciler arasında tartışmalar oluyor. Aralarımızda gerilimler oluşuyor. Bu konuda İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin hızlıca adım atması lazım. Kaymakamlık'ın devreye girmesi ve sorunu çözümüne ihtiyacımız var. Eğitim hakkımız gasp edilmiş durumda."

'Uyuşturu kullanımı yaygınlaşıyor, kaygı duyuyoruz'

Derslerin neredeyse 22.00'de bitmesine dikkat çeken öğrenciler, "Okulun bu saatlerde bitmesi, güvenliğin azalması sorunları büyütüyor. Bizim okulumuzu elimizden almasınlar. Mesela ortalık uyuşturu satıcılarından geçilmiyor. Bu saatte bunların üzerine nasıl gidecekler. Bazı saatlerde eve gideceğimiz dolmuşlar bile bulunmuyor, son seferlerini yapmış oluyorlar. Her yer işlek ve sürekli işleyen hatlardan oluşmuyor. Bir sürü uygun yer varken neden bizi buraya nakil ettiler anlamış değiliz" diyerek tepkilerini dile getiriyorlar.

Sorunlarına çözüm bekleyen öğrenciler aynı sorunları yaşayan velilerin ve öğretmenlerin de olduğunu hatırlatıyor ve yetkilileri göreve çağırıyor.

İlçe Milli Eğitim: Öğrencileri bir hafta içinde taşıyacağız

Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki güçlendirme çalışmasının tamamlandığını, ancak binanın kaymakamlığa tahsis edildiğini, bu nedenle öğrencilerin bir hafta içinde yeni yapılan Mevlana Anadolu Lisesi'ne taşınacağını ve sorunun çözüleceğini söyledi.

İstanbul'da benzer durumdaki okullarda ne adım atılacağına ilişkin henüz açıklama yok.