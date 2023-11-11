Güne soL'dan bakın: 11 Kasım 2023

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Böyle zengin oluyorlar: Yanan işçiye damacanayla su döken Tosyalı, bir yılda satışlarını yüzde 150 artırdı!

Patlamada yanan işçilerin üzerine damacanayla su dökülen Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş'nin sadece 1 yılda üretimden net satış miktarı yüzde 150 artmış, İSO 500 listesinde 29 sıra birden yükselmiş.

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Böyle zengin oluyorlar: Yanan işçiye damacanayla su döken Tosyalı, bir yılda satışlarını yüzde 150 artırdı!

Savcı adaletin yolunu gösterdi: 'Fenomenler tweet atsın'

Bir iş cinayeti davasında bilgisine başvurulan Savcı, mağdurlara "Konuyu sosyal medyada duyurursanız hızlı yol alırsınız. Hatta varsa tanıdık fenomenler tweet atsın" dedi.

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Savcı adaletin yolunu gösterdi: 'Fenomenler tweet atsın'

Gelenek'in yeni sayısı çıktı: Cumhuriyet

Türkiye Komünist Partisi’nin teorik yayın organı Gelenek'in 161'inci sayısı çıktı.  Kasım 2023 tarihli sayının odağını ‘Cumhuriyet’ oluşturuyor. Dijital olarak yayımlanan yeni sayıya www.gelenek.org adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yayınlanan sayının yazılarına soL Haber Portalı'nda da yer vereceğiz.

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Gelenek'in yeni sayısı çıktı: Cumhuriyet

Güçler Birliği Sorunu ve Devrimci Meclis: ‘Siyasal Olan’dan Ne Anlıyoruz?

Anıl Çınar, Gelenek'te yayımlanan “Güçler Birliği Sorunu ve Devrimci Meclis: ‘Siyasal Olan’dan Ne Anlıyoruz?” yazısıyla güçler ayrılığı tartışmasına çatışma ve uzlaşma penceresinden bakıyor, tartışmayı siyasette kitle faktörü eksenine yerleştirerek değerlendiriyor; 1917 Ekim Devrimi ve 1923 Cumhuriyeti’ni birleştiren devrimci ruhun meclis ve anayasa açısından sonuçlarına yer veriyor.

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Güçler Birliği Sorunu ve Devrimci Meclis: ‘Siyasal Olan’dan Ne Anlıyoruz?

Aydınlar anlattı Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ni anlattı

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi katılımcılarından soL yazarı ve akademisyen Fatih Yaşlı, "Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin yolu açık, varacağı yer sosyalist cumhuriyet olsun” dedi.

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Fatih Yaşlı THTM'yi anlattı: 'Emeğin iktidarıyla laikliği ve aydınlanmayı aynı anda savunacak'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin ilk katılımcılarından ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Türkeş, THTM'nin siyasi tıkanmışlıklara bir cevap oluşturacağını söylüyor.

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Mustafa Türkeş THTM'yi anlattı: 'Çıkış yollarını üretmek için bir araya gelmemiz gerekiyor'

Devrim deneyiminin 105. yılında Münih Konseyleri Cumhuriyeti

Ekim Devrimi'nin yankısı Münih'e ulaşmış, işçiler sokaklara dökülmüş, fabrikalar şiş göbekli büyük patronların çılgınlığına son vermek için durma noktasına gelmişti.

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Devrim deneyiminin 105. yılında Münih Konseyleri Cumhuriyeti

Van'da iki ay su sorunu yaşandı, halk tepki gösterince iki günde çözüldü

Van'ın Erciş İlçesi'nde uzun süredir çözülemeyen temiz su sorunu, sorunun kamuoyunda gündem olmasıyla hızlıca çözüldü.

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Van'da iki ay su sorunu yaşandı, halk tepki gösterince iki günde çözüldü

Özel okul gericilere devredildi: Öğrencilerin diplomasında yeni okulun adı yazacak

İstanbul'da özel bir okul, gerici bir kuruma devredildi. Öğrencilerin diplomasında yeni okulun adı yazıyor.

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Özel okul gericilere devredildi: Öğrencilerin diplomasında yeni okulun adı yazacak

Dünya Barış Konseyi: Sokaklara çıkın ve Filistin halkıyla kararlı dayanışmanızı ifade edin

Dünya Barış Konseyi, Gazze'deki insani duruma dikkat çeken, üye ve dost kuruluşlarına harekete geçme çağrısı yapan bir açıklama yayımladı.

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Dünya Barış Konseyi: Sokaklara çıkın ve Filistin halkıyla kararlı dayanışmanızı ifade edin