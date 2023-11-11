Güne soL'dan bakın: 11 Kasım 2023

Böyle zengin oluyorlar: Yanan işçiye damacanayla su döken Tosyalı, bir yılda satışlarını yüzde 150 artırdı!

Patlamada yanan işçilerin üzerine damacanayla su dökülen Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş'nin sadece 1 yılda üretimden net satış miktarı yüzde 150 artmış, İSO 500 listesinde 29 sıra birden yükselmiş.

Savcı adaletin yolunu gösterdi: 'Fenomenler tweet atsın'

Bir iş cinayeti davasında bilgisine başvurulan Savcı, mağdurlara "Konuyu sosyal medyada duyurursanız hızlı yol alırsınız. Hatta varsa tanıdık fenomenler tweet atsın" dedi.

Gelenek'in yeni sayısı çıktı: Cumhuriyet

Türkiye Komünist Partisi’nin teorik yayın organı Gelenek'in 161'inci sayısı çıktı. Kasım 2023 tarihli sayının odağını ‘Cumhuriyet’ oluşturuyor. Dijital olarak yayımlanan yeni sayıya www.gelenek.org adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca yayınlanan sayının yazılarına soL Haber Portalı'nda da yer vereceğiz.

Devrim deneyiminin 105. yılında Münih Konseyleri Cumhuriyeti

Ekim Devrimi'nin yankısı Münih'e ulaşmış, işçiler sokaklara dökülmüş, fabrikalar şiş göbekli büyük patronların çılgınlığına son vermek için durma noktasına gelmişti.

Van'da iki ay su sorunu yaşandı, halk tepki gösterince iki günde çözüldü

Van'ın Erciş İlçesi'nde uzun süredir çözülemeyen temiz su sorunu, sorunun kamuoyunda gündem olmasıyla hızlıca çözüldü.

Özel okul gericilere devredildi: Öğrencilerin diplomasında yeni okulun adı yazacak

İstanbul'da özel bir okul, gerici bir kuruma devredildi. Öğrencilerin diplomasında yeni okulun adı yazıyor.

Dünya Barış Konseyi: Sokaklara çıkın ve Filistin halkıyla kararlı dayanışmanızı ifade edin

Dünya Barış Konseyi, Gazze'deki insani duruma dikkat çeken, üye ve dost kuruluşlarına harekete geçme çağrısı yapan bir açıklama yayımladı.