Savcı adaletin yolunu gösterdi: 'Fenomenler tweet atsın'

İstanbul'da görülen iş cinayeti davasında hukuki sürecin ağır ilerlemesi ve bir türlü sonuç alınamaması üzerine hukukçular ve savcılarla iletişim kuran davacılar, aldıkları bir tavsiye üzerine şaşkına döndü. Dava dosyasında yer almayan bir savcı, davacılara "Bu işler böyle zor çözülür, sosyal medyada gündem yapın. Hatta varsa tanıdık fenomenler falan tweet atsınlar daha çabuk sonuç alırsınız" dedi.

'Babam iş kazası geçirdi, cenazesi bizden habersiz kaçırıldı'

Olay geçtiğimiz yıl İstanbul'da yaşandı. Emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olan İbrahim Düzer, elektrik işçisiydi. Ancak çalıştığı firmaya servis işlerinde şoförlük de yapmak zorunda kalıyordu. İş kazasında yaşamını yitiren Düzer'in çalıştığı yerde, söylenene göre, yeterli iş güvenliği önlemleri yoktu. Düzer'in yakınlarının ifadesine göre kaza sonrası delillerin karartılması için cenaze apar topar ortadan kaldırıldı.

Konuya dair soL'a konuşan davacılardan, İbrahim Düzeri'n oğlu Burak Düzer "Biz olayı ilk öğrendiğimizde, haberin şoku içerisinde, hukuki işlemleri düşünemedik ve bunlarla ilgilenemedik" diyor. "Sonrasında öğrendik ki savcı bile olay yerini görmeden her şey kaldırılmış, babamın cenazesi götürülmüş. Dava sürecinde üç kere savcı değişti. Bu nedenle biz çok mağdur olduk. Böyle bir davada sürekli savcı değişmesi, müşteki tarafı zor duruma sokuyor. Bu durum aklımıza başka soruları getirdi hayliyle."

Yargının halini gösteren savcı önerisi: Fenomenler tweet atsın

Dava sürecinde üç defa savcının değiştiğini ifade eden İbrahim Düzer'in ailesi "Üç defa değişince savcı biz de anlamadık tabii, ne oluyor nasıl oluyor diye. Sonra eş, dost, tanıdık ve yakınlarımız derken bir tanıdık savcı olduğundan ve konuya dair kendisine soru sorabileceğimizden söz ettiler."

Düzer ailesi, kimseden doğru düzgün bilgi alamıyordu. Dosyanın savcısı sık sık değiştiği için, kendileriyle ilgilenen de yoktu. Onlar da "tanıdık savcı"yı aradılar, akıl danışmak için. "Savcı bey sağolsun, normalde böyle bir zorunluluğu olmamasına rağmen, sürecin neden böyle olduğunu, savcıların neden ve nasıl değişebileceğini anlattı. Ama söylediği bir şey bizi şoke etti. Dava sürecini danışırken savcı, olayı sosyal medyaya taşımamız gerektiğini, bu ülkede adaletin Twitter’daki baskıyla hareket ettiğini dile getirdi. Hatta 'tanıdık fenomenler falan varsa tweet attırın' dedi."

Aile üyeleri bu olayın ardından sosyal medyada fenomen olduğu bilinen kişilere, kazanın içinde barındırdığı sorunları anlatan mesajlar atarak bu süreci sosyal medyaya taşımalarını rica etti. Burak Düzer, "Eskiden bir şey başımıza geldiğinde hukuka taşıyorduk süreci. Ama anlaşılan artık sosyal medyaya taşımak gerekecek" diyor.

'Biz inanmıyorduk hukuka, meğerse hukukçular da inanmıyormuş'

Burak Düzer, "Biz sürecin uzamasından ve verilerin karartılmasından dolayı zaten endişeliydik. Süreci kaygıyla izliyorduk. Savcının defalarca değişmesi, kararın bir türlü alınamaması hukuka olan inancımızı zayıflattı. Ne yalan söyleyeyim, hukuka inancım kalmamıştı. Ama bu olayda gördüm ki meğerse hukukçuların da bir inancı kalmamış" yorumu yapıyor.