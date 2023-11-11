Fatih Yaşlı THTM'yi anlattı: 'Emeğin iktidarıyla laikliği ve aydınlanmayı aynı anda savunacak'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

Oluşum, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) girişimiyle yola koyuldu. Oluşumun ilk destekçilerinden biri de, soL yazarı ve akademisyen Fatih Yaşlı oldu.

Yaşlı, Cumhuriyet’in 100. yılında bankaların, şirketlerin ve holdinglerin “ağlatma garantili” reklamlarını eleştirerek “Türkiye sermaye sınıfı tarafından bir kez daha Cumhuriyet’e bağlılık yeminleri edildi. Oysa ortada varlığı kutlanabilecek bir Cumhuriyet yoktu; çünkü bizzat sermaye sınıfının bekası adına Cumhuriyet çökertilmiş, cumhuriyetçiliğin adım adım inşa ettiği bağımsızlık, aydınlanma, laiklik, halkçılık, kamuculuk gibi değerlerden geriye pek bir şey kalmamıştı” değerlendirmesi yaptı.

‘Örgütlenme biçimlerini bizzat halkın kendisinin inşa etmesi gerekiyor’

Cumhuriyet kutlamalarının sönük törenlerle geçiştirilmesine bahane olarak İsrail’in Gazze’de sergilediği vahşet olarak gösterilmesine de değinen Yaşlı, “Kutlama adına Boğaz’da yaptıkları törenlerde ise Vahdettin Köşkü ve siyah sancak sembolizmiyle hilafet, saltanat ve cihat mesajları verdiler. Cumhuriyet’le ilgili bir şeyler söylediklerinde de bunu Cumhuriyet’in içini boşaltacak, tarihselliğinden, radikalizminden ve kurucu felsefesinden arındıracak bir şekilde yaptılar” dedi.

Türkiye’nin sermaye düzeninin çıkarlarıyla Türkiye İslamcılığının çıkarlarının ortaklığına işaret eden Yaşlı, “Düzen siyasetinin hiçbir aktörünün esastan itirazı olmadığını bilen bir siyasete ihtiyacımız var” vurgusu yaptı.

Son seçimlerde de bu ortaklığı Meclis’e yansımasına dikkat çekti ve şunları söyledi: “Bu ortaklığın son seçimlerle Meclis’e de yansıdığının, ülke tarihinin en gerici bileşimiyle karşı karşıya olduğumuzun ve Meclis’te halkın gerçek çıkarlarının temsil edilmediğinin hepimiz farkındayız; bu nedenle de alternatiflere, halkın bizzat kendi kaderini eline aldığı örgütlenme biçimlerini bizzat halkının kendisinin inşa etmesi gerekiyor.”

‘Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin yolu açık, varacağı yer sosyalist cumhuriyet olsun’

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin bu ihtiyaç doğrultusunda yola çıktığını anlatan Yaşlı şöyle konuştu:

“Bu Meclis, Türkiye’nin sermaye düzeniyle Türkiye gericiliği arasındaki, emeğin sömürüsüyle dinin sömürüsü arasındaki varoluşsal ilişkiyi gören bir perspektifle hareket edecek; emeğin iktidarıyla laikliği ve aydınlanmayı aynı anda savunacak. Cumhuriyet’in kazanımlarını sahiplenecek ama onu çöküşe götürenin ne olduğunu hiçbir şekilde görmezden gelmeyecek. Emekçi halkı iktidara taşıma ve sosyalizmi kurma hedefinden hiçbir şekilde taviz vermeyecek. Milliyetçiliğin değil yurtseverliğin sesi olacak. Türk ve Kürt emekçilerini eşit yurttaşlık temelinde ve özgürce yaşadıkları bir ülke hedefinde buluşturacak. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin yolu açık, varacağı yer sosyalist cumhuriyet olsun.”