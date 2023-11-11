Böyle zengin oluyorlar: Yanan işçiye damacanayla su döken Tosyalı, bir yılda satışlarını yüzde 150 artırdı!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren, Türkiye Varlık Fonu yöneticisi Fuat Tosyalı'nın sahibi olduğu Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş'ye bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda 13 işçinin yaralandığı, 1 işçinin de hayatını kaybettiği patlamaya dair yeni görüntüler ortaya çıktı.

EMEP Milletvekili İskender Bayhan'ın paylaştığı görüntülerde işçilerin yerde yattığı ve üstlerine damacanayla su döküldüğü görünüyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Tosyalı Demir Çelik Fabrikası'nda, 8 Kasım günü yaşanan patlamada 2'si ağır, 13 işçi yaralanmıştı. Yaralanan işçilerden Oğuz Çetin 9 Kasım'da hayatını kaybetmişti.

Bir yılda net satış miktarında yüzde 150 artış

İSO 500’ün sitesinde bulunan verilere göre patlamanın yaşandığı Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş'nin sadece 1 yılda 29 sıra birden yükseldiği ilk göze çarpanlar arasında.

2O21 yılında 129. sırada olan Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin üretimden net satış miktarı 3 milyar 376 milyon 519 bin 582 lira. Dönem karı/zararı verileriyse paylaşılmamış.

İSO 500'e göre 2021 üretimden net satış miktarı.

2022 yılında yani bir yılda 29 sıra birden atlayıp 100. sıraya yükselen Tosyalı Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin üretimden net satış miktarı 8 milyar 470 milyon 720 bin 513 liraya yükselmiş. Dönem karı/zararı verileriyse yine paylaşılmamış.

İSO 500'e göre 2022 üretimden net satış miktarı.

Bir yılda üretimden net satış miktarı 5 milyar 94 milyon 200 bin 31 lira artmış. Yani, artış yüzde 150 oranında olmuş.

Fuat Tosyalı, Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Demir Çelik Sektör Kurulu Başkan Vekilliği, Türkiye İhracatçılar Meclis üyeliği, ENVERDER Yönetim Kurulu Üyeliği ve DEİK Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor.

'Patronlar kârlarından taviz vermemek için iş güvenliğini sağlamıyor'

soL’a konuşan İSİG Meclisi Üyesi Özgür Hüseyin Akış, patronların iş güvenliğini sağlamamasının en büyük nedeni olarak kârlarından taviz vermek istememelerini gösterdi. İş güvenliği uzmanlarının formalite icabı işe alındığını, yasal olarak boşluğa düşmemek için bulunduklarını ve çoğusunun iş yerindeki bir tehlike içeren durumla ilgili söz sahibi olamadıklarının altını çizdi. Akış, “Sorumluluk iş güvenliği uzmanlarının üstüne yıkılıyor, patronlar ‘biz önlemimizi almıştık’ diyerek bu işten sıyrılıyor” dedi.

'İktidarın uygulaması gereken politikaları uygulamadığını biliyoruz'

İktidarın uygulaması gereken politikaları ve denetim mekanizmasının iyi işlemediğini bildiklerini söyleyen SES İşyeri Temsilcisi Kubilay Yalçınkaya, soL'a yaptığı açıklamada şunları da söyledi:

“Özellikle organize sanayi bölgelerinde, işletmelerde; eğitim ve sağlık emekçisi bulundurma politikaların iyi denetlenmediğinin farkındayız. İş yerlerinde bir yasa çıkartarak bunu iş yeri hekimi-hemşiresi bulundurma zorunluluğunu bir yasa çıkartarak değil bunu denetlemesi de gerekiyor. Sadece yasa çıkartıp yükümlülüğümü yerine getirdim değil, Çalışma Bakanlığı’nın bunu denetlemesi de gerekiyor. Bu mekanizmaların işlemediğini herkes görüyor. Sadece müdahalede bulunması için de değil, orada çalışan işçilere bu konuda eğitim verilmesi de çok önemli.”

'Türkiye'nin yeni yüzyılında da yine en ucuz şey işçinin canı'

Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İşyeri Hekimi Onur Erden, temel düsturun iş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının ve kazaların engellenmesi olduğunu söyledi. Bu kazaya uygun müdahaleyi sağlayacak önlemlerin alınmadığını söyleyen Erden, “Orada el yordamıyla bir damacana suyla yine işçi arkadaşı tarafından yapılıyor. Patronların sermayenin daha fazla kâr etmesi için bu kazaların önlenmesine yönelik adımlar atılmıyor. Türkiye'nin yeni yüzyılında da yine işçi hayatının ucuz olduğunu görüyoruz” dedi.

Erden duruma ilişkin soL'a şu değerlendirmeleri yaptı:

“Fabrikalarda, iş yerlerinde temel düsturumuz iş cinayetlerinin, meslek hastalıklarının ve kazaların olmaması. Fakat kazanın gerçekleştiği durumda da müdahaleye de önceden hazırlanılmış olması gerekiyor. Görüntüleri izledim, burada kimyasal bir yanık da olabilir. Burada öncelikle müdahaleyi sağlık profesyonellerinin yapılmasını patronun organize etme zorunluluğu var.

Bir yanıkta soğutma veya su uygulama efektif olabilir fakat bu asla bir damacanayı alıp bir işçinin üzerine dökmekle olamaz. İşçinin önce yanan kıyafetinden uzaklaştırılması lazım, bir kimyasal olabilir ve yanma durumu bu sebeple sürebilir. Eğer bir kimyasal varsa güvenlik formu vasıtasıyla nasıl müdahale edilmesi gerektiğine bakılmalıdır. Kimyasalla gerçekleşen bir yanıkta suyla müdahale daha kötü bir sonuca neden olabilir. İşyerinde kaza, yanıklara yönelik duş istasyonlarının olması gerekiyor. Fakat gördüğümüz sonuç göz göre göre gelen bir cinayet olduğunu gösteriyor.”