Özel okul gericilere devredildi: Öğrencilerin diplomasında yeni okulun adı yazacak

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sonunda din ağırlıklı eğitim veren Hüda Okulları’na devredilen Özel Başakşehir Oğuzkaan Anadolu Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin e-devletteki diplomasında Özel Hüda Anadolu Lisesi yazıyor. Kendilerine daha önce verilen mühürlü diplomada Özel Oğuzkaan Anadolu Lisesi yazdığını belirten öğrenciler duruma tepkili.

‘Şu an diplomamızda eğitimini almadığımız bir okulun adı yazıyor’

Konuyla ilgili soL’a konuşan Berat isimli öğrenci, yaşadığı mağduriyeti şöyle dile getirdi: “Okul bittiğinde bize verilen diplomada Oğuzkaan Anadolu Lisesi yazarken şu an eğitimini almadığımız, din ağırlıklı eğitim veren bir okulun ismi yazıyor. Bu konu hem beni hem konuştuğum diğer arkadaşlarımı geleceğimizle ilgili endişelendiriyor. Önce okula başvurduk konuyla ilgili. Bunun karşılığında okul idaresinden kendilerinin herhangi bir şey yapamayacağı ve durumun onların elinde olmadığı karşılığını aldık. Bu problemi yaşayan tek kişi ben ya da liseli diğer arkadaşlarım değil. Ortaokul düzeyinden mezun olan iki kişiyle görüştüm, onlarda da sorun aynı. Durumun düzelmesi için en az 15 kişi CİMER’e başvuruda bulunduk.”

‘Hangi okuldan mezun olduğumuzu birkaç gün önce öğrendik’

Arda isimli bir başka öğrenci, konuyla ilgili şunları söyledi: “Bizim devir konusunda hiçbir bilgimiz yoktu. İlk haftalar bize okul binasının seneye değişeceği, bizim okulun başka bir binaya taşınacağı söylendi. Okulun son haftasında okulun Hüda Okulları’na devredileceğini öğrendik. Mezun olduktan sonra bize verilen mühürlü lise diplomasında Oğuzkaan ismi vardı. Ama birkaç gün önce Oğuzkaan Anadolu Lisesi’nden mezun olmadığımızı arkadaşımızdan öğrendik. Bu arkadaşımız ehliyet almak için istenen belgelere e-devlet üzerinden bakarken mezun olduğu okulun tesadüfen ‘Hüda’ olduğunu görüyor. Problem hem okulun bunu bize söylememesi hem de şimdi bizi geçiştirmeye çalışması ve eğitimini almadığım bir dinî okulun diplomamda mezun olduğum okul olarak görünmesi.”

Eğitim alanında çok sayıda tarikat ve cemaat faaliyet gösteriyor. Geçmişte bu konuda en atak yapı olan Gülenciler'in sonradan geldiği nokta ve Gülen cemaatine bağlı okullardan mezun olmuş olmanın nasıl kötü bir referans olduğu düşünüldüğünde, öğrencilerin tepkileri daha kolay anlaşılıyor.

Erol, geçmişe dönük olarak bir belgenin nasıl değiştiğini anlamadığını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Olayı ilk duyduğunda şaşırdığını söyleyen Erol şunları kaydetti: “Olayı ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım çünkü okuldan mezun olduğumuzda okul daha devredilmemiş diye biliyorduk ve diplomalarımız normal gözüküyordu.”

Kısaca Hüda Okulları…

Tam adı Hüda Türk Okulları, resmi adı Özel Hüda Anadolu Lisesi olan kurum Uluslararası Hüda Okulları’nın Türkiye’deki ayağı. Türkiye’de 2019’dan itibaren eğitim vermeye başlayan kurum, laik eğitimi karşısına almayı ve din eğitimi vermeyi kendisine görev ediniyor. Hüda Türk Okulları’nın çevresinde Hüda Schools ve Hüda American Schools da faaliyet gösteriyor.

Hüda Türk Okulları’nın internet sitesinde bulunan “Manevi ve Ahlaki Eğitim” başlığı altında öğrencilere verilen din eğitimi şu sözlerle belirtiliyor: “Hüda Okulları, öğrencilere İslami bilimler, Kur’an-ı Kerim ve değerler eğitimi sunarak manevi gelişimlerine de odaklanmaktadır. Bu dersler sayesinde öğrencilerimiz İslam’ın temel prensiplerini anlama ve hayatlarına uygulama becerisi kazanırlar.”

Uluslararası Hüda Okulları’nın internet sitesinde yer alan kurum hedeflerindeyse “Öğrencilerimizin ruhuna, hoşgörülü İslam inancının ilkelerini aşılıyoruz” ifadesi yer alıyor.

