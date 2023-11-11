Van'da iki ay su sorunu yaşandı, halk tepki gösterince iki günde çözüldü

Van’da su kesintileri ve arızalarla tartışmaların odağında olan Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ), son olarak Erciş’teki su borularının patlaması ve suların çamurlu akmasıyla gündeme gelmişti.

Yaşadıklarını soL aracılığıyla dile getiren yurttaşlar “sorunun iki-üç gün içinde çözüldüğünü ve böylece istendiği takdirde çözümün mümkün olduğunu gördüklerini” söyledi.

Erciş’te yaklaşık iki ay boyunca ana boru hattının tıkanması ve ardından kırılması sonucunda yurttaşlara su hizmeti sağlayamayan VASKİ, yurttaşları aylarca susuz ya da kirli suya maruz bıraktı. Benzer rahatsızlıklarla hastaneye giden yurttaşlar, bunun sebebinin kirli su olabileceğini düşünüyor. Daha önce Türkiye Komünist Partisi’nin de açıklama yaparak uyardığı VASKİ, sorunu sonunda çözdü ve Erciş halkına tekrardan temiz su vermeye başladı.

Sorunun çözümüne ilişkin soL'a konuşan Erciş sakini ve kahvehane işletmecisi Özgür Akyüz, süreçle ilgili şunları söyledi; “Sorunun çözülmesinde en etkili olan soL Haber’in bunu haber yapması ve Türkiye Komünist Partisi’nin bu sorunun üstüne gitmesi. Haber yayımlandıktan iki üç gün sonra su sorunu çözüldü.”

'Siz boruları kıran kişileri niye uyarmıyorsunuz?'

VASKİ, soL'un konuyu gündeme getirmesinin ardından Akyüz’ü arayarak haberin kaldırılmasını istedi ve sorunu çözeceklerini dile getirdi. Akyüz, "VASKİ sorunu çözmek yerine önce beni aradı ve 'Siz boruları kıran kişileri niye uyarmıyorsunuz?' dedi" diyor. Sorunun çözümünü Erciş halkına bıraktıklarını ifade eden Akyüz, yetkililerin sorumluluktan kaçtığını ifade ediyor.

'İsteyince gayet güzel yapıyorlar'

Su sorunun çözüldüğünü söyleyen Akyüz, “Şu an suyumuz çok iyi geliyor. Demek ki bir şeyi isteyince gayet güzel yapıyorlar ama istemeyince kulak ardı ederek arka plana atıyorlar" diyor.