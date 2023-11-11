Mustafa Türkeş THTM'yi anlattı: 'Çıkış yollarını üretmek için bir araya gelmemiz gerekiyor'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

‘Siyasal tıkanmışlıklar söz konusu’

ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Mustafa Türkeş, yeni oluşumun ilk katılımcılarından biri. Katılmasının ana nedeni olarak Türkiye’de olup bitenlere kayıtsız kalmanın mümkün olmadığını ve bundan sonraki süreçte toplumun bütün kesimlerinin yer alması gerektiğine inandığını söylüyor.

“Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi esas itibariyle aydınlarla, işçileri ve emekçileri bir araya getirip ülkenin içinde bulunduğu ve giderek de giderek de laiklik, günlük yaşama ilişkin ve siyasal konularda Türkiye’nin karşılaştığı sorunlara belli ölçülerde anlamlı bir cevap oluşturma arayışı içindedir. Buna cevap verebilmek için oluşturulan bir süreçtir.”

Türkiye siyasetinin seçime ve parlamentoya dayalı kısır tartışmalarla sınırlı kaldığını hatırlayor ve “siyasal tıkanmışlıklar söz konusu” diyor. Bunun çözümü olarak da “Meclis’in dışında toplumsal güçlerin siyasete dahil olması gerektiği çok açık” değerlendirmesini yapıyor.

‘Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin bu soruna bir cevap oluşturacağı düşüncesindeyim’

Eğer bu adımlar atılmazsa tıkanmışlıktan bir çıkış yolu olmacağına işaret eden Türkeş şunları söylüyor:

“Türkiye’de bir siyasal çıkış yolu aranacaksa cumhuriyetin kazanımlarının nereye evrilmesi gerektiği yönünde kafa yormak gerekiyor. Cumhuriyetin kazanımları birer birer maalesef tüketildi. Elde kalan kazanımlar ne derseniz dönüp baktığımızda içler acısı bir durum var. Bunu en azından durdurmak, tersine çevirmek ve mümkünse anlamlı çıkış yolu üretmek lazım. Türkiye’nin önümüzdeki en önemli sorununun bu olduğunu düşünüyorum. Bu gerçekleştirilmediği durumda sorunlar dönüştürülecek ve hiçbir şekilde çözüm bulunmayacaktır. Eğer biz bir çözüm yolu üretmek istiyorsak, sistem içindeki tıkanıklığa bağlı kalmadan alternatif çıkış yollarını üretmek için bir araya gelmemiz gerekiyor. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi’nin de bu soruna bir cevap oluşturacağı düşüncesindeyim.”