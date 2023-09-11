Güne soL'dan bakın: 11 Eylül Pazartesi

Dünyada ve Türkiye’de bugün neler oldu? Neler konuşuldu? Günün önemli gelişmeleri ve soL’un özel içerikleri her akşam soL Haber'de.

Haber Merkezi

Depremden sonra bir öğretmenin ilk ders günü: 'Şimdi hangi şarkıyı öğreteceğim?'

İlker, müzik öğretmeni. Hatay'da enkazdan kurtarıldı, aylarca tedavi gördü. En son 5 Şubat'ta piyanoya dokundu. Bugün ilk iş günü.

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Depremden sonra bir öğretmenin ilk ders günü: 'Şimdi hangi şarkıyı öğreteceğim?'

Yeni bir eğitim yılına başlarken: Eğitimde büyük çöküşün öyküsü

Türkiye’de eğitim sistemi tamamen çökmüş durumda. Ancak bu, birdenbire olmadı. Piyasacılık ve gericilik, 2002’den beri adım adım ülkeyi bu noktaya taşıdı.

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Yeni bir eğitim yılına başlarken: Eğitimde büyük çöküşün öyküsü

Solcu Liseliler kimdir? Hedefleri arasında neler var?

TKP’nin lise çalışması Solcu Liseliler’in gündeminde uyuşturucuyla, dinselleşmeyle, meslek liselerindeki sömürüyle, tarikatlarla mücadele var.

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Solcu Liseliler kimdir? Hedefleri arasında neler var?

Metalde TİS süreci: BMC işçisi geçinemiyor, sendikanın teklifine tepkili

'Bizleri önerdikleri zamlara ikna etmeye çalışıyorlar ama biliyoruz ki bize sundukları ücretler yoksulluk sınırının altında kalıyor.'

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Metalde TİS süreci: BMC işçisi geçinemiyor, sendikanın teklifine tepkili

DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,7 milyon oldu

DİSK-AR tarafından TÜİK verilerinden yararlanarak yapılan hesaplamaya göre mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsiz sayısı, Temmuz 2023’te 8 milyon 742 bin kişi olarak gerçekleşti.

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DİSK-AR: Geniş tanımlı işsiz sayısı 8,7 milyon oldu

Mehmet Şimşek: Zayıf kur, yüksek enflasyon dönemi geride kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonu 2026'nın sonunda tek haneye düşürmenin Orta Vadeli Program'ın "en önemli hedefi" olduğunu söyledi.

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Mehmet Şimşek: Zayıf kur, yüksek enflasyon dönemi geride kalacak

Cari açık beklentiyi aştı: Temmuzda 5,5 milyar dolar oldu

Cari işlemler hesabı, temmuzda 5 milyar 466 milyon dolar açık verdi. Piyasanın beklentisi 4.45 milyar dolar açık verileceği yönündeydi.

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Cari açık beklentiyi aştı: Temmuzda 5,5 milyar dolar oldu

Trendyol’un katakullisini işçilerin birliği boşa çıkardı

Trendyol, işçilerin örgütlenmesini bölmek için depo işçilerini “iletişim” işkolunda gösterdi. PTT-Sen, asıl sendika DGD-Sen’le güç birleştirmeyi seçti.

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Trendyol’un katakullisini işçilerin birliği boşa çıkardı

Hiranur Vakfı'ndaki çocuğa istismar davasında yeni karar: Sahte kemik yaşı raporuna tahliye

6 yaşındaki H.K.G’nin 'evlendirilmesine' ilişkin dava devam ederken, sahte kemik yaşı tespit raporuna dair yargılanan davanın tek tutuklu sanığı Mehmet Emin Marankoz'un tahliyesine karar verildi.

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Hiranur Vakfı'ndaki çocuğa istismar davasında yeni karar: Sahte kemik yaşı raporuna tahliye

'Terli, tombul ellerinizi' çekin Nâzım'ın üzerinden!

Bu değerler üzerinden, hele ki komünist şair Nâzım Hikmet üzerinden Erdoğan ve AKP ile somutlanan gerici, hırsız ve katil sermaye düzenini güzellemenize izin vermeyeceğiz!

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'Terli, tombul ellerinizi' çekin Nâzım'ın üzerinden!

Alanya’da doğal sit olan Demirtaş sahili adım adım böyle yapılaşmaya açıldı!

“Turizmci pandemide zarar etti, ülkeye olan dış göç yüzünden konut talebi arttı” gerekçesiyle Alanya Demirtaş sahili de betonlaştırılacak…

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Alanya’da doğal sit olan Demirtaş sahili adım adım böyle yapılaşmaya açıldı!