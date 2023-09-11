'Terli, tombul ellerinizi' çekin Nâzım'ın üzerinden!

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi ve aynı zamanda AKP'nin eski "Bakara-Makara" Bakanı Egemen Bağış, sosyal medya hesabında, Nâzım Hikmet'in Prag Ulusal Tiyatro Arşivi'nde bulunan fotoğraflarını çıkartıp derlediklerini ve bunları bir belgesel formatına getirerek yayınladıklarını duyurdu. Büyük şair Nâzım Hikmet'e dair yayınlanan bu fotoğraf ve belgeler tarihsel açıdan önem taşıyor. Ne var ki söz konusu yayında Egemen Bağış, sanki AKP döneminde sanatçıların heykelleri yıkılmamış; sergiler, gösteriler gerici yobazlar tarafından basılmamış; sanat alanı alabildiğine piyasalaştırılıp tutsak edilmemiş; konserler, festivaller, oyunlar yasaklanmamış; tiyatrolar ödeneksizlikten kapılarına kilit vurmak zorunda kalmamış; sanatçılar açlık ve hatta ölümle yüz yüze bırakılmamış gibi AKP ve Erdoğan'dan özgürlükçü bir kahraman yaratmaya çalışıyor. Konuyu Erdoğan'ın geçmişte okuduğu şiir üzerinden bir mağduriyete dayandırıp Türkiye'nin sol ve Aydınlanmacı birikimiyle Erdoğan ve AKP'yi aklınca eşitliyor!

Egemen Bağış şöyle diyor:

"Bu kadar önemli bir şairimizin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından atılmış olması demokrasimiz adına bir ayıptı. İşte bu ayıbı ortadan kaldırmak üzere kollarını sıvayan, zamanın başbakanı, cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın çalışma ekibinde bulunan birisi olarak Nâzım Hikmet'e Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığını iade eden ekibin bir parçası olmak, benim çocuklarıma bırakacağım en önemli miraslardan bir tanesi"... Büyükelçi Egemen Bağış'a hatırlatıyoruz: Türkiye'nin Aydınlanmacı birikiminin tarihte öne çıkan tüm değerleri, kimi zaman bu yolda hayatlarını kaybetme pahasına, sizler gibi piyasacıların ve yobazların hep karşısında oldu. Bu değerler üzerinden, hele ki komünist şair Nâzım Hikmet üzerinden Erdoğan ve AKP ile somutlanan gerici, hırsız ve katil sermaye düzenini güzellemenize izin vermeyeceğiz! Bugünkü AKP Türkiye'sinin köklerini oluşturan Demokrat Parti gericiliği, Nazım'ı vatandaşlıktan çıkarsa da yurdundan asla koparamadı. Türkiye'de emekçiler, komünistler ve Aydınlanmacılar var olduğu sürece kendinizi ve kokuşmuş düzeninizi aklayamayacaksınız!

"Terli, tombul ellerinizi" çekin Nâzım'ın üzerinden!

*TKP MYK Üyesi