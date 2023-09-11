Trendyol’un katakullisini işçilerin birliği boşa çıkardı

Trendyol’un deposunda çalışan işçiler sendikalaştıkları için 15 gün önce işten çıkarıldılar. 15 gündür direnişte olan işçiler bugün İstanbul Esenyurt’taki Trendyol deposu önünde eylem yaptı.

PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen, süreci soL’a anlattı: “İşçiler beş buçuk aylık belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılıp, sonrasında Kod-3’le süre bitince işten çıkartılıyorlar. Ancak burada kritik nokta şu, bu biten bir iş değil. Bir proje değil bu. Sürekli bir iş var burada. Aynı iş devam ediyor, niteliğinde bir değişim yok. Yani burada belirli süreli iş sözleşmelerinin kullanılması art niyetli. İşçiler kıdem, tazminat hakkı kazanmadan rahatlıkla işçiyi işten çıkartabilmek için böyle yapıyorlar. Arkadaşlar bunu aşmak için sendikalı olmak istiyor.”

Ancak Trendyol yönetimi, bu defa da sendika hakkını gasp ederek sendika temsilcisini işten çıkarttı. Temsilci Emre Özdek’i işten çıkarma gerekçesi olarak da Kod 25-2’yi kullandı. Bu kod, işçiyi suçlu gösteren alt maddelere sahip: işe girerken yalan beyanda bulunmak, işverenin şerefine dil uzatmak, başka bir işçiye cinsel tacizde bulunmak, iş yerinde sarhoş olmak, hırsızlık yapmak vb. Emre Özdek, 15 gündür her yere iş başvurusunda bulunduğunu ancak ne işe girebildiğini ne de işsizlik maaşı alabildiğini söyledi.

Süleyman Şen, “Peki Çalışma Bakanlığı, bu kodun doğruluğunu sorguluyor mu? Yok. Yasa diyor ki ‘dava aç’. Patronların bir saniyede girebildikleri kod bu… Patronların yasaları delik deşik edebildikleri bir ortamda sendikaya veya işçiye mahkeme yolu gösteriliyor” diyor.

İşçiler depoda üç taşeron şirkette örgütleniyor. Ancak işçiler “iletişim” koluna kaydedilmiş. Bu yüzden iş yerindeki örgütlenmeyi, depo işkoluna bakan DGD-Sen başlattı, fakat sonradan PTT-Sen de sürecin içerisinde dahil oldu.

Şen, patronun bunu işçilerin örgütlenmesini engellemek için bilinçli olarak yaptığı kanısında. “Ama biz yine de dayanışıyoruz. Sürece dahil olduk, üyelikler bizde gözüküyor, ama aslında üyeliklerin de örgütlenmeyi başlatan DGD-Sen’de olması gerekiyor. Zaten normalde bu havzada onlar örgütlü.”