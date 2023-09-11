Alanya’da doğal sit olan Demirtaş sahili adım adım böyle yapılaşmaya açıldı!

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısı 11 Eylül Pazartesi günü yapılacak. Meclis gündeminde görüşülmesi beklenen maddeler arasında imar revizyonları yine öne çıkıyor. Toplam 95 gündem maddesiyle saat 14.00’da toplanacak olan Büyükşehir Meclisi’nin devam oturumu ise 15 Eylül Cuma günü yapılacak.

Caretta yuvalama alanı sahil 1999'da doğal sit ilan edildi

Meclis gündeminin 7. Maddesinde yer alan Alanya Belediyesi’nin Demirtaş Mahallesi’nde yapmak istediği 1/5 bin ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği talebi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu tarafından 12 Temmuz 2023 tarihinde ‘uygun’ bulunarak Meclis’e havale edildi. Plan değişikliği raporunda yer verilen bilgilere göre, Demirtaş sahilindeki bölge deniz kaplumbağalarının yuvalama kumsallarından biri olduğu için Nisan 1999’da 1. Derece doğal sit alanı olarak koruma altına alındı. Ancak Kurul kararına açılan dava sonucu İdare Mahkemesi’nce sit kararı iptal edildi.

Alanya Demirtaş sahilinde sit alanından çıkarılan alanlar yapılaşmaya açılıyor

Yerel belediyenin talebiyle kurul sit derecesini düşürdü

Mahkeme kararının ardından 2003 yılında Koruma Bölge Kurulu sahilin durumunu yeniden gündemine aldı ve Keşefli, Yeşilöz ve Uğrak köyleri sınırlarında kalan bölgeyi 27 Şubat 2003 tarihinde 3. Derece doğal sit alanı ilan etti. Dönemin Demirtaş Belediyesi ise Demirtaş beldesi ile Seki köyleri arasında kalan 1. Derece doğal sit alanı kararının değiştirilmesi için Kurul’a başvurdu. Bunun üzerine Kurul 16. Şubat 2006 tarihli kararı ile Demirtaş mücavir alanı içerisinde kalan, Seki köyü, Syedra antik kentinden başlayarak, belde sınırları içerisinde devam eden alanın 3. Derece doğal sit alanı olarak tescil etti. Bir başka deyişle Demirtaş Belediyesi, mahkeme kararını emsal göstererek bu alanın da koruma derecesinin düşürülmesini sağladı.

Sınırlar değiştikçe 23,7 hektarlık arazi sit dışı bırakıldı

Önce 1. Dereceden 3. Dereceye düşürülen koruma kararları, daha sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan güncellemelerle bir kez daha değiştirildi. Yapılan düzenlemeyle 3. Derece sit alanının sınırları daraltılarak Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilirken, etkileme geçiş alanı da Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildi. Bu düzenlemelerin ardından korunan alan sınırlarının değişmesiyle birlikte korunan alan sınırlarının dışında kalan yaklaşık 23,7 hektarlık arazi için imar planı değişikliğine giden Alanya Belediyesi, imar rantının oldukça yüksek olduğu bu bölgede, Demirtaş Mahallesi’ndeki mevcut Nazım İmar Planı hükümlerinin geçerli olacağı kaydediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın da, planlamaya konu 23,7 hektarlık alanın “doğal sit alanı dışında kaldığı” yönünde görüş bildirmesinin ardından yapılaşmaya açılabilecek.

Demirtaş sahilinde 5 kat yapılaşma izni verilmesi öngörülüyor

Aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Eylül ayı gündemine alınan 28. Madde de Alanya Belediyesi’nin Demirtaş Mahallesi’ndeki söz konusu araziler üzerindeki turizm tesis alanı yapılaşma koşullarının değiştirilmesi talebini içeriyor. Buna göre plan üzerinde TAKS (taban alanı katsayısı) oranı belirlenmemiş bölgelerde “TAKS oranı yüzde 20’yi aşamaz” ibaresinin, “TAKS oranı yüzde 30’u aşamaz” şeklinde değiştirilmesi talep ediliyor. Alanya Belediye Meclisi’nin 3 Mayıs 2023 tarihli oturumunda itirazlar eşliğinde ve oy çokluğu ile aldığı değişiklik talebi, Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu tarafından 6 Eylül 2023 tarihinde uygun bulunarak Meclis’e havale edildi. Emsal oranı yüzde 80, kat yüksekliği ise 4 olarak belirlenen düzenleme ile Demirtaş sahilinde yeni otel inşaatları yükselmesinin önü açılacak.

Demirtaş sahilinde turizm alanı olarak ayrılan bölge

‘Pandemide turizmci zarar gördü, dış göç konut talebini artırdı' gerekçesi

Plan raporunda değişikliğin yapılmasına gerekçe olarak bölgedeki turizmcilerin pandemi döneminden olumsuz etkilendiği belirtilerek, söz konusu düzenlemeyle turizm yatırımlarının teşvik edilmesinin amaçlandığı kaydediliyor. Farklı ülkelerde yaşanan savaş ve iç çatışmalar nedeniyle ülkeye büyük oranda dış göç artışı olduğuna da değinilen plan raporunda, göçe bağlı olarak artan konut talebinin arttığına değinilerek, “Demirtaş Mahallesi’nde de turizm tesis alanı olarak planlı olan alanlarda gerek emsal düşüklüğü, gerekse yaşanan olaylar nedeniyle turizm yatırımı yapılmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

‘Boş atıl durumdaki alanlar' nitelemesi

Plan raporunda, plan değişikliği yapılmak istenen arazilerle ilgili “Onaylı imar planına göre oluşmuş parseller yapılaşmaya açık durumdadır. Fiili durumda kısmen tarım yapılan alanlar ile boş atıl durumdaki alanlar yer almaktadır” ifadelerine yer verilmesi de dikkati çekti. İlçe merkezindeki imar hükümlerinin daha önce korunan alan statüsünde olan kıyı alanında da geçerli kılınması, Demirtaş sahilinin de betonlaşmasına yol açacak.