Büyük insanlığın zaferi: Ekim Devrimi 109 yaşında!

İnsanlık tüm dünyada büyük bir sınamadan geçiyor.

Yoksulluk ve açlık dünyamızı esir almış durumda.

Ülkemizde de durum farklı değil.

Fon soyguncuları, vurguncular, hırsızlar, yolsuzlar düzeni tüm köşe başlarını tutmuş durumda.

Savaşlar, yeni ve çok daha kapsamlı savaşlar kapıda.

Ülkemizde cumhuriyet düşmanı Yeni Osmanlıcılar, dünyada ise emperyalist haydutlar yeni kanlı sayfalar açmaya hazırlanıyor.

Bir kez daha…

İnsanlık bundan 109 yıl önce bugün, kanlı bir boğazlaşmanın şafağında, tüm bu gözü dönmüşlüğe çok esaslı bir yanıt vermişti.

Rusya’da Bolşeviklerin öncülüğündeki işçi sınıfı, paranın saltanatına son vermiş, bir avuç zenginin düzenini alaşağı etmiş, insanlığın eşit, özgür ve kardeşçe geleceğini kurmak için devasa bir adım atmıştı.

Bu öyle bir adımdı ki, tüm dünyanın yoksul halkları, emekçileri kendi zaferi olarak gördü Bolşeviklerin zaferini.

İşgal altındaki Anadolu kurtuluş için kavgaya giriştiğinde, bu zaferin sonucu olarak kurulan Sovyetlerin dost elini buldu yanı başında.

Sadece Anadolu için değil, tüm dünyada işçi sınıfının kurtuluş bayrağının en büyük destekçilerinden oldu Ekim Devrimi.

109 yıl sonra Ekim’in iktidara taşıdığı işçi sınıfı, geçici de olsa “kaybettiği” andan itibaren dünyamız tam anlamıyla bir kan denizine dönüştü.

Emperyalist barbarlık, sosyalizmin olmadığı dünyada büyük bir açlıkla saldırıyor emekçilere, haklarına, kazanımlarına.

Bu nedenle, 109 yıl sonra Ekim’in bayrağının yeniden yükseltilmesine büyük bir ihtiyaç duyuluyor, tüm dünyada ve bir kez daha!

Bundan 109 yıl önce ne olmuştu?

Tarih 6 Kasım 1917.

Rusya’da milyonları kendi çıkarı doğrultusunda savaşa, ölüme gönderen Çarlık’ı alaşağı eden işçi sınıfı, hemen ardından gelen patronların düzenini de yıkmaya, kendi düzenlerini kurmaya hazırdı artık.

Milyonların barış ve ekmek ihtiyacına yanıt verebilecek, bu kan denizini kurutacak tek bir parti vardı ve harekete geçmeye hazırdı.

Dün erkendi, yarın geç diyecekti Bolşeviklerin lideri Lenin.

Ekim Devrimi’ne saatler kala Merkez Komite üyelerine gönderdiği mektupta şunları söylüyordu:

"Yoldaşlar! Bu satırları 24 Ekim akşamı yazıyorum. Durum son derece kritik. Şimdi ayaklanmayı herhangi bir şekilde geciktirmenin gerçekten ölüm anlamına geleceği gün gibi ortada... Tarih, bugün muzaffer olabilecekken (ve kesinlikle muzaffer olacakken) yarın birçok şeyi yitirme, evet hatta her şeyi yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak devrimcilerin geç kalmasını affetmeyecektir. Bugün iktidarı ele geçirirsek, onu Sovyetlere karşı değil, onlar için ele geçirmiş olacağız. İktidarın ele geçirilmesi ayaklanma meselesidir; politik hedefi iktidarı ele geçirdikten sonra açıklık kazanacaktır... Hükümet yalpalıyor. Son darbe indirilmelidir, ne pahasına olursa olsun! Eylemin gecikmesi ölümdür."

Eylem gecikmedi, milyonlar kan denizinin ufkundan barışın ve ekmeğin kızıl güneşini selamladı.

soL Haber işçi sınıfının safında, gerçeklerin mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Bu mücadelede soL'un sesini güçlendirmek isteyen tüm okurlarımıza çağrımız abone olmaları.

Ortaklaşa'nın Ekim Dosyası

Ekim Devrimi'nin yıldönümünde, geçtiğimiz yıl Ortaklaşa dergisinin hazırladığı Ekim Devrimi dosyasının yazılarını bir kez daha hatırlatıyoruz:

Bu ülkeye yaşattıklarının bedelini ödeyecekler: ‘Devrimden kaçamazlar’

Kızıl Ekim: Sabırla işlendi, kopartılıp alındı, sebatla korundu...

Ekim Devrimi hakkında 5 çarpıtma

Ekim Devrimi’ni boğmaya çalışan devasa cephe: İşçi sınıfı iktidarı kuşatmayı nasıl aştı?

Kimlik sorunlarından çıkış sosyalizmle mümkün

Devrim’in hukuku: İkili iktidardan Sovyet Anayasası’na

İşgal koşullarında kesişen yollar: Beyazlar İstanbul’da, Kızıllar Petrograd’da

Bireysel fedakârlıktan kolektif bilince: Kahramanın tarih yolculuğu

ÇEVİRİ | Büyük Ekim Devrimi günlerinde kadın savaşçılar

Ekim Devrimi’nin spor felsefesi: Rekabete karşı kolektivizm

Mavi Defter: Devrim’in perdesi açılıyor

soL'un dört kez sansürlenen X hesabını takip ederek yaygınlaştırabilirsiniz.

soL Haber'i WhatsApp ve Telegram kanallarından takip edin, önemli gelişmeleri kaçırmayın.