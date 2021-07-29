Birçok ilde yangın var: Tahribat büyük, müdahale yetersiz

Dün ülkenin birçok noktasından üst üste yangın haberleri gelirken, bu yangınlara bugün yenileri eklendi.

Antalya Manavgat'tan sonra Adana, Osmaniye, Kayseri, Mersin, Kocaeli, Karaman, Kütahya, Marmaris, Didim, Milas, Köyceğiz ve Alanya'da da çıktı.

Yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken, bir kısmı ise etkili şekilde devam ediyor. Çok sayıda yerde aynı günlerde çıkan yangın sabotaj şüphelerini gündeme getirdi.

İşte ülke genelinde neredeyse eş anlı olarak başlayan yangınlardaki son durum...

Manavgat'ta yangın ikinci gününde sürüyor, müdahale yetersiz kalıyor

İlk olarak Manavgat'ta ilçe merkezi ve mahallelere yayılan büyük bir yangın çıkarken, yangın sonucu ağaçlar ve evler zarar gördü, yaralananlar oldu.

Dört noktada birden çıkan yangını söndürme çalışmaları bugün de sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Manavgat'taki yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Ancak bu açıklamaya karşın ilçenin birçok noktasında yangınların devam ettiği görüldü.

Antalya'nın Akseki ilçesinde geceden beri süren yangında Kepezbeleni boşaltılırken evinde yalnız kalan 82 yaşındaki bir yurttaş yaşamını yitirdi.

AFAD, Manavgat'taki yangına ilişkin açıklamasında ise üç kişinin hayatını kaybettiğini, 122 yurttaşın ise yangından etkilendiğini, 58 kişinin tedavisisinin sürdüğünü açıkladı.

İlçedeki son durum için:

23 noktada birden yangın

Manavgat'taki bu yangının ardından Adana ve Osmaniye'de tam 23 ayrı noktada yangın çıktı.

Adana'da 5 köyün tahliye edilmesine neden olan yangın yayılırken, bu iki ilde 19 ayrı noktadaki yangınlar ise söndürüldü.

Diğer noktalarda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de ormanlara girişler yasaklandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Ciğerlerimizi yakan yangınları büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. İzmir'de ormanlara girişler valilikçe yasaklandı." duyurusunu yaptı.

Soyer Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye ekiplerimiz teyakkuz halinde. Şüpheli bir durumla karşılaşırsanız emniyetle ya da bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ormanlarımızı birlikte koruyalım." ifadesini kullandı.

Mersin'de 52 ev boşaltıldı

Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda çıkan yangını söndürme çalışmaları da sürüyor.

Yangın nedeniyle bu ilde de tahliyeler yaşanırken, Durağan ve Yenikaş mahallelerinde yangın nedeniyle tedbir amaçlı 52 ev boşaltıldı.

Yangında yaklaşık 20 hektar alanın zarar gördüğü belirtiliyor.

Ankara'da yakma girişimi

Ülke genelinde yaşanan bu olayların ardından Ankara'dan ilginç bir haber geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda bir kişinin otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalıştığını duyurdu.

Yangın çıkarttığı belirtilen kişinin yakalandığı açıklandı.

Kayseri'de de yangın

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde dün başlayan orman yangını kısa süre içerisinde büyüdü.

Aladağlar Milli Parkı yakınlarında devam eden yangını sürdürmek için ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

6 kişi kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı

Osmaniye merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'ndeki orman yangını sonrası kundaklama şüphesi üzerine 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ormanı yaktıkları şüphesiyle 3 kişi Seyir Tepe mevkiinde, 3 kişi de Fakıuşağı Mahallesi'nde gözaltına aldı.

Manavgat'taki yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yok

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Manavgat yangını kontrol altına alınmamakla beraber, fazla sayıda odakla mücadele ediliyor olması işimizi zorlaştırıyor" dedi. Pakdemirli, yangının çıkış nedeniyle ilgili netlik kazanan bir durum olmadığını da söyledi.

Soruşturma başlatıldı

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 ayrı noktada çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinden başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmıştı. Yangın rüzgarın da etkisiyle yayılmayı sürdürürken Manavgat merkez, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgelerinde de orman yangınları çıkmıştı.

Yangından 62 kişinin etkilendiği, 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle yurttaşların hastanelerde tedavi altına alındığı belirtilmişti.

4 mahalle boşaltılırken, çok sayıda ev de kullanılamaz hale geldi.

Yangına yeni ekler: Kütahya, Kocaeli, Karaman, Marmaris, Alanya, Didim, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Kilis

Dünkü yangınların etkisi henüz geçmemişken yangınlara bugün yenileri eklendi.

Didim'de makilik alanda çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Kütahya, Kocaeli, Karaman, Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Kilis ve Alanya'da çıkan yangınlara müdahaleler sürerken, yangınlar henüz kontrol altına alınabilmiş değil.