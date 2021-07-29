Manavgat'ta yangının ikinci günü: soL ekibi bölgedeki son durumu aktarıyor

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde dün 4 noktada birden çıkan yangın bugün büyük oranda kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli yangının kontrol altına alındığı açıklamasında bulunurken, ilçenin üzerini duman tabakası kaplamış durumda.

Hasar tespit çalışmaları için bölgeye çevre illerden ekipler sevk edilirken, konuya ilişkin bugün detaylı bir açıklama yapılması bekleniyor.

Karaöz Köyü'nden yangın sürüyor, ekipler yetersiz kalıyor

soL ekibinin yangının yaşandığı ilçedeki çekimleri sürerken, yer yer yangının devam ettiği görüntülere ulaşıldı.

İlçede bir yandan da soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kayaöz Köyü'nden Gülnur Kaya, gece başlayan yangının henüz söndürülemediğini söylerken, köye giriş çıkışların kapatıldığı öğrenildi. Bölgeye şu an su verilemezken, söndürme çalışmalarına ekipler devam ediyor. Köyün muhtarı yangının devam ettiğini belirtirken, köy merkezinde yanan evler olduğu ifade edildi. Yangın söndürme çalışmalarında köyde tek bir aracın olduğu ancak yetersiz kaldığı ifade ediliyor.

Yangından kaçış sürüyor

Oymapınar ve Dikmen köyünden gelip bir petrol tesisine sığınan yurttaşlar burada çalışmaların tamamlanmasını ve yardım bekliyor. Bölgede bulunan yurttaşlara TKP tarafından oluşturulan kriz masası tarafından gıda yardımında bulunuldu.

Bucakşeyhler Köyü'nde müdahale yok

Manavgat'ta Bucakşeyhler Köyü'nden bir yurttaş son duruma ilişkin soL'a konuştu.

Köyde mezarlıkların dahi yandığını, suyun olmadığını belirten yurttaş, "buradan sonrasını göz gözü görmüyor" dedi.

Dikmen Köyü'nde evler yanıyor, müdahale yok

Manavgat Dikmen Köyü de yangından etkilenen yerler arasında.

Köyden bir yurttaş, yangındaki son durumu ve müdahale eksikliğini şu sözlerle anlattı: