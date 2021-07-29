Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Şimdi de Marmaris'te orman yangını!
Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Merkezi
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Amutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.