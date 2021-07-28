Manavgat'ta büyük orman yangını: Yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 4 ayrı noktada orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü yangın bölgesinde alevler, yerleşim yerleri ve tarım alanlarına da sıçradı. Manavgat merkeze de sıçrayan yangın nedeniyle ilçede yurttaşlara yangın alanına yaklaşmama ve araçlarıyla trafiğe çıkmamaları anonsu yapıldı. Yangın nedeniyle yaralananlar olduğu belirtiliyor.

Manavgat ilçesi Yeniköy mahallesinden başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangın tüm müdahaleye karşın yayılmayı sürdürürken Manavgat merkez, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun bölgelerinde de orman yangınları çıktı.

Bazı mahalleler tahliye edildi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Evleri boşaltılan vatandaşların hepsinin konaklanması ayarlandı. 700 civarında odamız mevcut. Henüz başvuru yok. Dumandan etkilenen vatandaşlardan 2'si hariç tamamı taburcu oldu" dedi.

Ayrıca yangın nedeniyle çok sayıda evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

GÜNCELLEME: 21.10

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgattaeki ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Can kaybının olmaması sevindirici. İnşallah da olmaz. Dumandan zehirlenen vatandaşların durumu da iyi. Umut ediyoruz ki yangın bu gece kontrol altına alınır" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yangın bölgesindeki incelemesinin ardından "Yangına tam zamanında, çok fazla ekipmanla müdahale edildiği için turizm bölgelerine ulaşmadı" diye konuştu.

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Bakan Koca: Yangından 62 kişi etkilendi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Manavgat’ta çıkan yangından 62 kişi etkilendi. 3’ü yanık, 2’si kırık, 57’siyse dumana maruz kalma sebebiyle tedavi altına alındı. 112 ambulanslarımız, mobil komuta aracımız, UMKE ekiplerimiz olay yerinde. Devlet Hastanemizin tahliyesi söz konusu değil. Hepimize büyük geçmiş olsun" açıklamasında bulundu.

GÜNCELLEME: 17.35

Bakan Pakdemirli: Dumanın yaklaştığını görüyorsanız bölgeyi tahliye edin

Yangının ardından bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangını körükleyecek her türlü şart maalesef mevcut" dedi. Şu ana kadar 53 kişinin dumandan etkilendiğini belirten Pakdemirli, "Maalesef bir arazözümüz devrildi, şoförümüzün durumu ağır" diye konuştu. Pakdemirli "Etkilenen evler var, sera ve tarım alanları zararları var" dedi.

Pakdemirli 28 mahalleye enerji sebebiyle su verilmediğini söyledi.

Pakdemirli yangına 1 İHA, 2 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz, 30 iş makinesi, 960 personel, 30 su ikmal aracıyla müdahale edildiğini söyledi. 4 mahallenin tahliye edildiğini bildiren Pakdemirli "Daha fazla yerin tahliyesi gerekirse valiliğimiz bu konuda gerekli adımı atacak" dedi. Pakdemirli şu ana kadar tahliye edilen mahallelerin Kalemler, Yeniköy, Çolaklı ve Evrenseki'nin kuzey kısmı olduğunu açıkladı.

Pakdemirli bugün çıkan 28 orman yangınından 4'ünün devam ettiğini, bunların Manavgat'taki yangın ile, Adana Kadirli ve Karahisarlı ile Mersin'deki yangınlar olduğunu söyledi.

Manavgat'taki yangının nedenine ilişkin bir şey söylemek için erken olduğunu kaydeden Pakdemirli "Can kaybının olmaması için mücadele ediyoruz. Buradan vatandaşlarımıza şu çağrıyı yapıyorum: Dumanın yaklaştığını görüyorsanız her şeyinizi geride bırakın, mutlaka emniyetli bulduğunuz yerlere doğru kendinizi tahliye edin" dedi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Yangın yerleşim yerlerine ulaştı, ev ve iş yerlerine zarar verdi. Yangın Manavgat merkeze sirayet ulaşmış durumda" dedi. CNN Türk'teki canlı yayına bağlanan Sözen "Tahliye edilen yerleşim alanları var, can kaybı olmamasını umuyoruz. Rüzgarın etkisiyle yangın kısa sürede yayılıyor. Nereye müdahale edeceğimizi şaşırdık. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi. Akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Vatandaşlarımızdan yangının olduğu bölgelerde araçlarıyla trafik oluşturmamalarını istiyoruz" dedi.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit yangının çıkış nedenine ilişkin şu anda bir şey söylemenin mümkün olmadığını belirterek temennilerinin can kaybı olmaması olduğunu kaydetti. Yiğit yangının mahallelerde henüz kontrol altına alınamadığını söyledi.

Kaymakam Yiğit Manavgat Devlet Hastanesi'nin boşaltıldığı iddialarını yalanladı, hastanede bir sağlık hazırlığı yapıldığını söyledi. Hastanenin ormanlık alana yakın olduğunu bildiren Yiğit "Çam kozalakları yangının sıçramasına neden oluyor" dedi.

'4 yerde birden çıkması düşündürücü'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaşananın görülmemiş bir felaket olduğunu söyledi ve yangının birbirinden uzak 4 ayrı yerde çıkmasının düşündürücü olduğunu kaydetti. Böcek şu ana kadar kendilerine ulaşan herhangi bir can kaybı bilgisi olmadığını söyledi.

Yangın alanına yaklaşılmaması ve yangına yardım etmek için araçlarla gidilmemesi çağrısı yapıldı.

Özel hastane tahliye edildi

Yangın, bölgedeki özel bir hastanenin yakınına kadar geldi. Alevlerin sirayet etme ihtimaline karşılık hastane tahliye edildi. Yatan hastalar başka bir hastaneye nakledilirken, alevler orman işletme ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, hastaneye ulaşmadan kontrol altına alındı. DHA'nın haberine göre hastanenin Genel Müdürü Eşref Karamızrak, yangının hastane yakınına kadar geldiğini, ekiplerin müdahalesiyle hastaneye ulaşmadığını, tedbir amaçlı olarak da yatan hastaların başka hastanelere nakledildiğini söyledi.

'Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz'

Yangının öğle saatlerinde başladığını belirten Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, şunları söyledi:

"Hava sıcaklığı yüksek. Poyraz esiyor. Hava sıcaklığı 44- 45 derece. Tehdit ettiği köyleri boşalttık. Çolaklı, Evrenseki, Yeniköy, Haremler boşaltıldı. Havadan müdahale devam ediyor. Allah beterinden saklasın. Görülmemiş bir yangın yaşıyoruz. Şu anda can kaybı yok ama elimizde net bilgi yok. Mahsur kalanlar olduğuna dair köylerden gelen bilgiler var. Yaralı olma ihtimali var. İlk olarak Yeniköy'ün dağlık yamaçlarında başladı. Kozalaklar fırladı, süratle etrafa yayıldı. Henüz karadan yangının üzerine gidemiyoruz. Havadan yoğun müdahale yapılıyor. Merkezdeki yangınlar önemli ölçüde kontrol altına alındı fakat köylerde devam eden yangınlar var. İnşallah en kısa sürede söndüreceğiz. Bütün çevre illerden takviye ekipler geliyor. Can kaybı olmamasını ümit ediyoruz. Yangın Evrenseki'de mezarlığın içine sıçradı. Elimizden geleni yapıyoruz."

'Akılalmaz bir tablo'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de "Hala devam ediyor, komple yanıyor. Yerleşim alanlarına girdi. Birçok ev ve iş yeri yandı. Manavgat merkeze sirayet etti. Atlatılmış değil. Bölgedeki yerleşim alanları tahliye ediliyor. Yangına tam anlamıyla müdahale edemedik. Havadan müdahale var. Devam ettiği için trafik kilitlendi, akılalmaz, kötü bir tablo. Tam anlamıyla neyin içinde olduğumuzu bile fark edemedik. Özel araçları mümkün olduğu kadar yollardan çekmemiz önemli" dedi.

Manavgat'ın Kalemler Mahallesi Azizler mevkisindeki yangında evlerinde olanlar, görevlilerce araçlara bindirilerek alandan uzaklaştırıldı. Yangında, bazı evlerin zarar gördüğü, hayvanların öldüğü belirtildi. Traktörlerle bölgeden uzaklaşanların yaşadığı panik anları ise kameralara yansıdı.

Yangın nedeniyle Manavgat'ın üzeri tamamen dumanla kaplandı.

Pakdemirli'den açıklama

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada "Antalya Manavgat'ta saat 12.05'te başlayan yangına ekiplerimiz 1 uçak, 19 helikopter, 6 dozer, 103 arazöz, 412 personel ile müdahale ediyor. Ormanın kahramanları büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürüyor. Söndürme çalışmalarını yerinde incelemek için Manavgat’a geçiyorum. Ayrıca Mersin Gülnar’da saat 13.09’da başlayan yangına da ekiplerimiz çok kısa sürede müdahale etti. 1 helikopter, 40 Arazöz, 3 dozer, 160 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor."

AFAD: Yangından 30 vatandaşımız etkilenmiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Manavgat'taki yangına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "28 Temmuz 2021 tarihinde Antalya Manavgat ilçesi Yeniköy mevkiinde ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Yangına havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Yürütülmekte olan söndürme çalışmalarında 1 uçak, 19 helikopter, 192 arazöz ve 2 dozer görev yapmaktadır" denildi.

"SAKOM’dan alınan bilgiye göre yangından 30 vatandaşımız etkilenmiştir" denilen açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından bölgeye 7 ambulans, 2 UMKE ve 1 mobil komuta aracı sevk edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama, şöyle devam etti:

"Antalya AFAD Müdürlüğü’nden 3 araç ve 11 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ayrıca Isparta, Burdur, Konya, Karaman ve Mersin illerinden Antalya Valiliği ile eşgüdüm halinde 10 arazöz ve 3 itfaiye aracı bölgeye sevk edilmiştir.

Yeniköy, Kalemler, Evrenseki ve Çolaklı mahallelerinde, yangından etkilenebilecek alanlarda bulunan evler tahliye edilmektedir. Kırsal kesimde bulunan bazı ahırların yandığı bilgisi alınmıştır."

Biri ağır, 3 yaralı

NTV'nin haberine göre Manavgat Devlet Hastanesi'nde üç kişinin yanık tedavisi gördüğü birinin durumun da ağır olduğu açıklandı.

TKP Antalya İl Örgütü kriz masası oluşturdu

TKP Antalya İl Örgütü ilçede dayanışmayı örgütlemek amacıyla kriz masası oluşturdu.

TKP Antalya İl Örgütü'nden yapılan açıklamada "TKP Antalya İl Örgütü olarak Manavgat'ta yaşanan yangın nedeniyle tüm yurttaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimizi paylaşmak isteriz. TKP Antalya İl Örgütü süreci takip etmek ve dayanışmayı örgütlemek amacıyla bir kriz masası oluşturmuştur. İletişim: 0536 6050514 / 0505 382 0175" denildi.



DHA'da yer alan habere göre, ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Alevler Antalya Alanya karayolundaki petrol istasyonlarına kadar ilerledi.

Alevlerin şehir merkezine ulaşmasının ardından 3 mahalle boşaltıldı.

Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, AA muhabirine, "Yangın yerleşim yerlerine doğru ilerliyor. Yangın nedeniyle Evrenseki, Kalemler ve Yeniköy mahallelerindeki bazı evler boşaltıldı." dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bölgeye doğru yola çıktı.

Adana'da yangın

Adana’nın Feke ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi’nde de, Hopka Dağı eteğindeki ormanlık alanda saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.