'AOÇ'de yol açanlar, yangına da yol açmışlardır'

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Atatürk Orman Çiftliği'ndeki (AOÇ) yangına müdahalenin, yapılan yol nedeniyle orman alanındaki itfaiye yolu refüjle kapatıldığı için geciktiğini bildirdi, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nden yapılan açıklamada "Başkentin göbeğinde Gökçek döneminde başlayan Atatürk Orman Çiftliği talanı, yol yapımları ile devam ediyor. AOÇ’de yol açanlar, yangına da yol açıyor. AOÇ’deki Gökçek döneminde planlanan ve tüm tepkilere rağmen yapılan Beytepe Kavşağı ile Bağlıca yolunu kesen ve Ankara Bulvarı’na bağlayan yolun hemen yakınındaki orman, göz göre göre yandı. Bu yol nedeniyle, orman alanındaki itfaiye yolu refüjle kapatıldığı için yangına müdahale edilmekte gecikildi." denildi.

'Orman yandı bitti'

Konuya ilişkin açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, "Bölgede yaşayan vatandaşlar feryat figan bize ulaştılar. Atatürk Orman Çiftliği ormanının bir meczup tarafından yakıldığını ama yangına müdahale edilmediği için ormanın göz göre yandığını aktardı. Vatandaşlar, ‘AOÇ ormanı yanıyor. Beytepe Sabancı Bulvarı yol çalışması varken Büyükşehir’in ısrarla direttiği Gökçek döneminde planlanan yol yapılmadan önce bu orman alanının bir girişi vardı, itfaiye yolu açıktı. O refüjü kapatırken bu yol da kapatıldı. Her yer itfaiye ama giremiyor. Cayır cayır bir orman yok oluyor. Ne belediyenin ne Orman Bakanlığı’nın itfaiye araçları bu araziye girmiyor. 2 saattir Büyükşehir Belediyesi’nden iş makinası bekliyorlar ki refüjü devirsin yangına müdahale edilsin. Orman yandı bitti, komple arazi yandı, yılanlar kaplumbağalar canlılar hepsinin ölülerini gördük’ diyerek bize durumu aktardılar" dedi.

'Yol yapmak için iş makinesiyle girenler bir refüjü yıkmakta neden bu kadar zorlandılar?'

Candan, şöyle devam etti:

‘’Mustafa Kemal Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyeti Atatürk Orman Çiftliği alanlarındaki yangın ve saatlerce doğru yöntemlerle müdahale edilememesi, içler acısı durumu ortaya çıkartıyor. Bir meczup yaktı ve yakalandı deyip geçilemeyecek durum ortada, yangını izleyenler, iptidai yöntemlerle söndürenler, saatlerce refüjü açamadıkları için içeriye girerek içerden müdahale edemeyenler, 2 saat sonra havadan yangını söndürmeye çalışanların hepsi sorumludur. Tüm sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

Atatürk Orman Çiftliği’nde yollarla parçaladığınız tam da budur, ekolojik bütünlük parçalanıyor, yangına müdahale edilecek orman yoluna geçilemiyor, sonra da yol Ankaralıların konforu için yapılıyor deniliyor... Atatürk Orman Çiftliği alanında çıkan bu yangın göstermiştir ki, Atatürk’ün şartlı bağışına ve vasiyetine sahip çıkmak sözle olmuyor. Gözbebeğimiz gibi bakmamız gereken, gece gündüz her noktasını kontrol altında tutmamız gereken biricik Atatürk Orman Çiftliğimizdeki yangın söndürülse de, yüreğimizdeki tahribat söndürülemeyecek. Atatürk Orman Çiftliği'ni yapılaşmaya açanlar, yol yapanlar, yangına da yol açmışlardır. Gözümüz üstünüzde, en yukardan en aşağıya kadar.’’

Candan, ‘’Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağız. AOÇ'ye yol yapanlar, yangına da yol açmışlardır. Orman alanlarına yol yapmak için gözlerini kırpmadan iş makinesiyle girenler neden ormandaki yangını söndürmek için bir refüjü yıkmakta bu kadar zorlandılar’’ diyerek tepki gösterdi.