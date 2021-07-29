Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına Bodrum da eklendi.
Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yayılıyor.
Bu yangından kısa süre önce Marmaris'te de yangın çıkmıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Patronların Ensesindeyiz
Haber Merkezi
Bodrum'da da orman yangını çıktı
Türkiye'nin birçok noktasında neredeyse eş zamanlı çıkan yangınlara şimdi de Bodrum eklendi.
Haber Merkezi
Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına Bodrum da eklendi.
Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yayılıyor.
Bu yangından kısa süre önce Marmaris'te de yangın çıkmıştı.