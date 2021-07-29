Bodrum'da da orman yangını çıktı

Türkiye'nin birçok noktasında neredeyse eş zamanlı çıkan yangınlara şimdi de Bodrum eklendi.

Haber Merkezi

Ülkenin birçok noktasında çıkan orman yangınlarına Bodrum da eklendi.

Bodrum'un Güvercinlik bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın yayılıyor.

Bu yangından kısa süre önce Marmaris'te de yangın çıkmıştı.

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