Kilis'te de orman yangını çıktı

Kilis'in Musabeyli ilçesinde orman yangını çıktı.

Haber Merkezi

Kilis'in Musabeyli ilçesinde Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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