Kilis'in Musabeyli ilçesinde Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Kilis'te de orman yangını çıktı
Kilis'in Musabeyli ilçesinde orman yangını çıktı.
Haber Merkezi
Kilis'in Musabeyli ilçesinde Demirciler Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.