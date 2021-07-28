Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nı kundaklama girişiminin engellendiği duyuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ankara'daki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda bir kişinin otları dışardan yakarak kışla içinde yangın çıkarmaya çalıştığını duyurdu.

Polatlı ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişinin, Topçu ve Füze Okulu güney sınırındaki tel örgülerin yakınına geldiği ve buradan kışla içindeki otları tutuşturarak yangın çıkardığı belirtildi.

Açıklamaya göre kışladaki itfaiye aracı ve Polatlı Belediyesi yangın büyümeden müdahale etti.

Yangın çıkarttığı belirtilen kişi yakalandı.