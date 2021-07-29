Didim'de orman yangını

Yurdun birçok yerinden peş peşe yangın haberleri gelmeye devam ederken Aydın’ın Söke ilçesinden sonra Didim ilçesinde de makilik alanda yangın çıktı.
İlçeye bağlı Efeler Mahallesi’nde yerleşim yerlerinin yakınında çıkan yangın büyük bir panik
yarattı.
Yangının meydana getirdiği duman birçok noktadan görüldü. Yangının kontrol altına alınması için bölgeye takviye itfaiye ekipleri gönderildi.
Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Dün de Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, evlere sıçramadan kontrol altına alınmıştı. Yangın, Didim ilçesi Yeni Mahalle'de meydana gelmişti.