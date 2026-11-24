Afrika'nın en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi Somali, haritaya bakıldığında yalnızca yoksulluk, kuraklık ve bitmek bilmeyen iç savaşlarla anılan uzak bir coğrafya gibi görünebilir. Oysa Aden Körfezi ile Hint Okyanusu'nun birleştiği, Avrupa ile Asya arasındaki deniz ticaretinin can damarı sayılan Babülmendep Boğazı'nın hemen yanı başındaki bu topraklar, bugün dünyanın en hararetli askeri ve ekonomik paylaşım sahalarından birine dönüşmüş durumda.

Yaşanan iç gerilimlerin ardından merkezi otoritenin kağıt üzerinde kaldığı, kuzeyde tek taraflı bağımsızlık ilan eden Somaliland ile yarı özerk bölgelerin kendi başına hareket ettiği, güneyde ise cihatçı Eş Şebab örgütünün geniş alanları kontrol ettiği bu parçalı tablo, dış güçler için biçilmiş kaftan. Sömürgecilik tarihinin alışıldık senaryosu bir kez daha sahnede: Devletin zayıfladığı her boşluk, yabancı ordular, paralı asker şirketleri ve sermaye grupları tarafından hızla dolduruluyor.

Son birkaç haftada yaşananlar, Afrika Boynuzu'ndaki bu kuşatmanın artık yeni bir evreye geçtiğini gösteriyor. Başkent Mogadişu'da temel atan Türk komutanlar, Aşağı Şabel'deki hava üssüne geri dönmeye hazırlanan Amerikalı güvenlik şirketleri, Somaliland'da büyükelçilik kurup Ensarullah'ı gözetlemeye koyulan İsrail ve Sudan'daki iç savaşı Somali'den yönettiği ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri...

Peki, Somali topraklarında tam olarak ne yaşanıyor? Ankara, Washington, Tel Aviv ve Abu Dabi bu parçalı ülkede hangi hesaplarla mevzileniyor?

Karadan denize, denizden uzaya: Türkiye'nin Somali'de derinleşen askeri hattı

Türkiye'nin Somali ile bugünkü ilişkisi, 2011 yılında yüz binlerce insanın yaşamını yitirdiği büyük kıtlık sırasında atılan adımlarla şekillendi. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlar ve patronlarla birlikte gerçekleştirdiği ziyaretin ardından, kısa sürede Mogadişu'nun en kritik ticari damarları Türkiye sermayesine devredildi. Eğitimden sağlığa, altyapıdan vakıf ağlarına kadar genişleyen bu nüfuz alanı, 2017'de Türkiye'nin yurt dışındaki en büyük askeri tesisi olan Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı'nın (TÜRKSOM) açılmasıyla doğrudan silahlı bir boyut kazandı.

Bugüne kadar binlerce Somalili askeri eğiten ve ülkenin silah pazarını Baykar üretimi SİHA'lar, BMC zırhlıları ve ROKETSAN mühimmatlarıyla şekillendiren AKP, 8 Şubat 2024'te imzalanan 10 yıllık Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması ile çıtayı bir basamak daha yukarı taşıdı. Somali donanmasının kurulmasını, deniz yetki alanlarının korunmasını ve açık denizdeki hidrokarbon yataklarının aranmasını kapsayan bu düzenleme, bugün sahada somut adımlarla büyümeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan iki gelişme, Ankara'nın Somali'deki askeri varlığının kara eğitiminden çıkıp kalıcı bir deniz ve uzay üslenmesine evrildiğini açıkça ortaya koydu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmi temaslar kapsamında gittiği Mogadişu'da Somali Genelkurmay Başkanı Tümgeneral İbrahim Mohamed Mohamud tarafından askeri törenle karşılandı. Bayraktaroğlu, Anadolu Kışlası olarak da bilinen TÜRKSOM'un yanı sıra Deniz ve Hava Unsur Komutanlıkları ile Müşterek Harekat Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Ziyaretin en dikkat çekici duraklarından biri ise Hint Okyanusu kıyısında inşası süren Uzay Üssü Yerleşkesi oldu.

Bayraktaroğlu ve Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un katıldığı törenle; Somali Deniz Kuvvetleri Karargâhı, Deniz Harekâtları Koordinasyon Merkezi ve Türk Deniz Görev Kuvveti'nin kullandığı Barbaros Yerleşkesi'ndeki lojistik tesisler ile kapak atma yerinin temeli atıldı. Somali Meclis Başkanı Abdulkadir Muhammed Nur ile Somali Savunma Bakanlığı tarafından da duyurulan bu tesisler, yalnızca Somali donanmasına bir komuta merkezi kazandırmakla kalmıyor, Türk deniz unsurlarının Hint Okyanusu ve Aden Körfezi'ndeki ikmal ve harekat kabiliyetini kalıcı hale getiriyor.

Türkiye ile Somali’nin ortak deniz kuvvetleri tesisinin temeli Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud(sağdan üçüncü), Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (sağdan ikinci) ve Somali Meclis Başkanı Abdulkadir Muhammed Nur (sağdan birinci) tarafından atıldı.

Aynı gün Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ise bu askeri yığınağın ekonomik arka planını özetler nitelikteydi. Bakanlık, Somali Deniz Görev Grubu'na bağlı TCG Göksu, TCG Gelibolu, TCG Gökçeada ve TCG Yıldırım fırkateynleri ile TCG Yüzbaşı Güngör Durmuş akaryakıt gemisi ve TCG Bartın karakol gemisinin, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz arayan Çağrı Bey sondaj gemisi ile Korkut, Altan ve Sancar destek gemilerine refakat görevini sürdürdüğünü duyurdu.

Somali'nin yatırımcılara açtığı 12 hidrokarbon bloğundan üçünü alan, üstelik Cumhurbaşkanı Mahmud'un "Yarın isterlerse daha fazlasını da verebiliriz" sözleriyle yeni imtiyazların kapısını araladığı bu enerji denkleminde, Türk savaş gemileri sermayenin denizdeki muhafızlığını üstleniyor.

ABD geri dönüyor: Özel askeri şirketler ve üs hesabı

Somali'deki askeri tablonun bir diğer önemli aktörü ise Washington. Yıllardır Eş Şebab'a karşı düzenlediği hava saldırıları ve doğrudan sahaya sürdüğü özel kuvvet unsurlarıyla ülkede ağırlığını koruyan ABD, kendi askerini cephe hattından uzak tutarken güvenlik mimarisini özel askeri şirketler ve yerel elit birlikler üzerinden yürütüyor.

23 Kasım'da gündeme yansıyan bilgilere göre, Amerikan ordusu geçtiğimiz dönemde personelini çektiği Aşağı Şabel bölgesindeki stratejik Baledogle Hava Üssü'ne yeniden dönmeye hazırlanıyor. Bu dönüşün kilidini açan gelişme ise ABD merkezli askeri güvenlik şirketi Bancroft Global Development'ın yeni bir sözleşme alması oldu.

Bancroft, Somali'ye yabancı bir isim değil. 2010'ların başından bu yana ülkede faaliyet gösteren şirket, ilk olarak Afrika Birliği Somali Misyonu'na (AMISOM) patlayıcı tespiti, liman güvenliği ve mayınla mücadele alanlarında danışmanlık verdi. Ardından ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle 2010'lu yılların başından itibaren Somali ordusunun Eş Şebab'a karşı baskın ve nokta operasyonlar yürüten elit birliği Danab Tugayı'nın kurulmasında başrolü oynadı. ABD Dışişleri Bakanlığı Genel Müfettişliği'nin 2020 tarihli denetim raporu, şirketin yalnızca 2017'de bu eğitim ve danışmanlık ağı için 32,2 milyon dolarlık anlaşma aldığını kayda geçirmişti. Temel eğitimi ve personel alımını Bancroft yürütürken, ileri seviye askeri danışmanlığı doğrudan Amerikan askerleri devralıyor.

Baledogle Hava Üssü.

Yeni sözleşmeyle birlikte Danab Tugayı için yeni personel alımının başladığı ve ABD personelinin bu hafta Baledogle'deki faaliyetlere yeniden koyulacağı öne sürülüyor. Üstelik Washington'ın hamlesi bununla da sınırlı değil. ABD, Eş Şebab'a karşı sahada görev yapan Afrika Birliği Somali Destek ve İstikrar Misyonu (AUSSOM) ile bu güce lojistik sağlayan BM Somali Destek Ofisi'ne (UNSOS) verdiği desteğin süresini de uzattı.

Diğer yandan Washington'ın faaliyet alanı Mogadişu'nun kontrolündeki bölgelerle sınırlı değil. The New York Times'ın aktardığı bulgular, Cibuti'deki Camp Lemonnier üssünden kalkan ABD askeri uçaklarının son bir yılda iki kez kuzeydeki Berbera'ya indiğini, ağustos ayındaki son uçuşta özel harekat komutanlarının Berbera'nın ardından Puntland'daki Bosaso'ya geçtiğini ortaya koydu. Bosaso'da yaklaşık 24 Amerikan özel harekat personelinin görev yaptığı belirtilirken, Puntland Başkanı Said Abdullah Deni'nin ağustos ayında ABD Afrika Özel Harekat Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Claude Tudor ile askeri varlığı genişletme yönünde temas kurması dikkat çekti. Washington kalıcı üs maliyetine girmeden, bölgesel ortakların ve yerel yönetimlerin altyapısını kullanarak Afrika Boynuzu'nun tamamında elini sıcak tutmaya çalışıyor.

Afrika Boynuzu'ndan Ortadoğu'ya sermayenin ve emperyalizmin gizlediği askeri anlaşmaları, karanlık sevkiyatları ve gerçek çıkar ilişkilerini açığa çıkarıyoruz. Bu haberciliğin sürmesi senin elinde.

İsrail'in Somaliland hamlesi: Yemen'e 550 kilometre mesafede ileri karakol arayışı

Afrika Boynuzu'ndaki dengeleri son bir yılda en sert biçimde sarsan gelişme ise İsrail'in Somaliland üzerinden bölgeye doğrudan yerleşmeye başlaması oldu.

Bu adımın ne anlama geldiğini kavramak için Somaliland'ın konumuna yakından bakmak gerekiyor. 1991 yılında Somali'deki iç savaşın ardından ülkenin kuzeybatısında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland, 30 yılı aşkın süre boyunca hiçbir devlet tarafından resmen tanınmadı. Uluslararası meşruiyet arayışındaki Hargeisa yönetimi, yıllardır stratejik limanlarını, yer altı kaynaklarını ve askeri üs sahalarını emperyalist güçlere birer pazarlık kozu olarak sundu, hatta Gazze'den zorla yerinden edilmesi planlanan Filistinlileri kabul edebileceği yönündeki iddialarla gündeme geldi.

Beklenen karşılık 26 Aralık 2025'te Tel Aviv'den geldi. Arka planda İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın yıllara yayılan faaliyetlerinin bulunduğu bu kararla İsrail, Somaliland'ı bağımsız bir devlet olarak tanıyan ilk ülke oldu. Mogadişu yönetimi ve Afrika Birliği söz konusu kararı Somali'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırı olarak kınasa da iki taraf arasındaki yakınlaşma hız kesmedi. İşgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açıldı ve Stratejik Ortak İş Birliği Deklarasyonu imzalandı. 1 Kasım 2026'da ise İsrail'in ilk büyükelçisi Michael Lotem, Somali'ye güven mektubunu sunarak büyükelçilik binasının temelini attı.

İsrail'in on yıllardır kimsenin tanımadığı bir bölgeye böylesine hızlı yatırım yapmasının nedeni ise haritada gizli. Somaliland'ın Aden Körfezi kıyısındaki liman kenti Berbera, Kızıldeniz'i Hint Okyanusu'na bağlayan Babülmendep Boğazı'nın hemen karşısında yer alıyor. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün (IISS) Ocak 2026 tarihli değerlendirmesine göre Berbera, Yemen'in başkenti Sana'ya yalnızca 550 kilometre uzaklıkta, oysa İsrail'deki mevcut üslerden Sana'ya mesafe en az 1800 kilometre.

Gazze'ye yönelik saldırıların ardından Kızıldeniz'i İsrail bağlantılı gemilere kapatan ve Eilat Limanı'nı felce uğratan Yemen'deki Ensarullah hareketine karşı Tel Aviv, tam da bu noktada bir "ileri karakol" arıyor. Berbera üzerinden sağlanacak bir erişim, İsrail'e hem Ensarullah'ın füze ve İHA faaliyetlerini yakından izleme hem de İran'ın bölgedeki ağını gözetleme ve daha kısa mesafeden operasyon yürütme olanağı sunabilir.

Nitekim Le Monde gazetesinin Temmuz 2026'da yayımladığı uydu görüntüleri, Ekim 2025'ten bu yana Berbera Havalimanı'nda askeri kullanıma uygun yeni hangarların ve tesislerin hızla genişletildiğini, İsrailli askeri heyetlerin de bölgeyi ziyaret ettiğini ortaya koydu. Somaliland Savunma Bakanı Muhammed Yusuf Ali, Haziran 2026'da Reuters'a verdiği demeçte ülkede İsrail'e ait bir askeri üs bulunmadığını savunsa da İsrail'in Somaliland polisi ve askerine eğitim verdiğini doğruladı. Aynı dönemde İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın iki tarafın geçmişte kamuoyuna açıklanmayan operasyonlarda işbirliği yaptığını itiraf etmesi, ardından Somaliland Başkanı Abdullah'ın eylül ayında Yedioth Ahronoth gazetesine "gelecekte İsrail veya ABD askeri varlığına karşı olmadığını" söylemesi tabloyu netleştiriyor.

Bugün itibarıyla Berbera'da sürekli personel konuşlandırılmış, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış faal bir İsrail üssü henüz kesinleşmiş değil. Ancak diplomatik temsilcilikten güvenlik eğitimine ve genişleyen havaalanı altyapısına kadar atılan adımlar, İsrail'in Aden Körfezi'nde kalıcı bir askeri ve istihbarat ayağı kurduğunu gösteriyor. Bu hamle aynı zamanda Somali'nin toprak bütünlüğü üzerinden Mogadişu'daki Türkiye varlığını doğrudan sıkıştırırken, Ensarullah'ın olası misillemeleriyle Somali kıyılarını Kızıldeniz savaşının yeni hedefi haline getirme riskini de büyütüyor.

BAE'nin gizli üsleri, Sudan'a giden Kolombiyalı paralı askerler ve diplomatik kopuş

Somaliland ve kuzeydeki özerk yapılar üzerinden operasyon yürüten tek güç İsrail de değil. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Aden Körfezi ve Kızıldeniz boyunca kurduğu liman ve üsler zincirinin en kritik halkalarını yıllardır Somali'nin kuzeyinde örüyor.

The New York Times'ın geçtiğimiz günlerde uydu görüntülerine dayanarak yayımladığı kapsamlı araştırma, BAE'nin Somaliland'daki Berbera ile yarı özerk Puntland eyaletindeki Bosaso havaalanlarında devasa askeri üsler inşa ettiğini ortaya koydu. Berbera'da, 2017'de Somaliland Parlamentosu'nun verdiği onayın ardından başlayan çalışmalar bugün bambaşka bir boyuta ulaşmış durumda. 2018'den bu yana yenilenen pistin çevresinde 2024'te tahkim edilmiş depolar ve yer altı tesisleri kurulurken, son görüntülerde Manhattan büyüklüğüne yakın bir alanı çevreleyen savunma mevzileri, hava savunma sistemleri için hazırlanan sahalar ve helikopter pistleri tespit edildi. Bosaso'da da benzer biçimde yer altı tesisleri, uçak hangarları, faal bir hava savunma sistemi, İHA'lar ve Fransız yapımı olduğu değerlendirilen bir askeri radar sistemi belirlendi.

Ancak BAE'nin bu iki noktayı tahkim etmesi, yalnızca Somali'yle ilgili değil. Middle East Eye'ın (MEE) 4 Kasım'da yayımladığı saha araştırması ve basına sızan gizli bir Birleşmiş Milletler raporu, Bosaso'nun Sudan'daki kanlı iç savaşın gizli ikmal merkezine dönüştürüldüğünü ortaya çıkardı.

2023'ten bu yana Sudan ordusuyla savaşan paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) giden silah ve lojistik hattı tam da Bosaso'dan geçiyor. MEE'ye konuşan yerel komutanlar ve liman yöneticileri, BAE'den gelen ağır kargo uçaklarının düzenli olarak Bosaso'ya indiğini, Çin yapımı İHA'lar ve pikapların da aralarında bulunduğu sevkiyatların hızla HDK'ye gönderilmek üzere başka uçaklara aktarıldığını öne sürdü. Üst düzey bir liman yöneticisinin açıklamasına göre, son iki yılda içeriği gizlenen ve "tehlikeli" olarak işaretlenen 500 binden fazla konteyner, BAE tarafından finanse edilen Puntland Deniz Polisi Gücü'nün (PMPF) sıkı kordonu altında Bosaso'dan transit geçirildi.

Gelişmelerin en çarpıcı boyutu ise insan sevkiyatı. BAE merkezli bir güvenlik şirketi aracılığıyla kiralanan onlarca Kolombiyalı paralı askerin, ticari uçuşlarla Bosaso'ya gelip havaalanının kuzeyindeki özel bir kampta konakladığı ve buradan HDK saflarında savaşmak üzere Sudan'a gönderildiği belgelendi. Kampta yaralı paralı askerler ve HDK savaşçıları için kurulan bir hastane bulunduğu, hatta zaman zaman Sudan'dan dönen uçakların kapılarının gözle görülür biçimde kanla kaplı halde Bosaso'ya indiği yerel kaynakların tanıklıklarıyla kayda geçti. Uzmanlar, BAE'nin Sudan'daki altın kaynakları ve bölgesel hegemonya uğruna, uluslararası denetimden uzak Puntland'ı ve yakın müttefiki Puntland Başkanı Said Abdullahi Deni'nin sağladığı hareket alanını üs olarak kullandığına işaret ediyor.

Abu Dabi'nin merkezi hükümeti baypas eden bu faaliyetleri, Mogadişu ile BAE arasındaki ipleri de tamamen kopardı. Gerilim ilk olarak 12 Ocak 2026'da, İsrail'in Somaliland'ı tanıması ve BAE'nin Yemenli bir ayrılıkçı lideri Somali limanları üzerinden Mogadişu'nun izni olmadan kaçırdığı iddiaları üzerine Somali'nin Berbera, Bosaso ve Kismayo limanlarını da kapsayan tüm BAE anlaşmalarını feshetmesiyle tırmanmıştı. Ancak federal hükümet kuzeydeki eyaletler üzerinde fiili kontrol kuramadı.

Kriz, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un 17 Kasım'da yaptığı ulusa sesleniş konuşmasıyla diplomatik kopuşa dönüştü. BAE'yi ülkeyi bölmeye çalışmakla, izinsiz askeri üsler ve paralel güvenlik güçleri kurmakla suçlayan Mahmud, "Somali, yasa dışı yollardan geçilecek bir güzergah değildir, satın alınacak bir meta ya da istenildiği gibi girilip çıkılacak bir yer değildir" çıkışını yaptı. 18 Kasım'da Somali Dışişleri Bakanlığı, Abu Dabi'yi BM Şartı'na uymaya ve yalnızca federal hükümeti muhatap almaya çağırdı.

19 Kasım'da toplanan Somali Bakanlar Kurulu ise BAE'nin Mogadişu Büyükelçisine ülkeyi terk etmesi için 72 saat süre tanıdı ve kendi Abu Dabi büyükelçisini geri çağırdı. Kararı duyuran Enformasyon Bakanı Abdifatah Kasım Mahmud, BAE'nin yaptıklarını "açık bir işgal" olarak niteledi. Abu Dabi cephesinden ise sert bir kınama geldi. BAE Devlet Başkanının Diplomatik Danışmanı Enver Gargaş ve BAE Dışişleri Bakanlığı, Mogadişu'yu iç iktidar çekişmelerini dış politikaya taşımakla suçladı ve büyükelçiliklerini zaten Ocak 2026'da kapatıp personelini çektiklerini hatırlattı.

Parçalanmış bir ülke, bitmeyen paylaşım kavgası

Somali haritasına bugün yukarıdan bakıldığında, ortada tek bir egemen devletten ziyade farklı başkentlerin çıkar hatlarına göre bölünmüş bir askeri satranç tahtası görünüyor.

Mogadişu ve güney kıyılarında Türkiye, fırkateynlerin gölgesinde petrol ararken donanma karargahları ve uzay üssüyle kalıcı bir hat örüyor. Aşağı Şabel'de ve kuzeydeki pistlerde ABD, özel askeri şirketler ve özel harekat timleriyle hem Eş Şebab denkleminde hem de Kızıldeniz çevresinde ipleri elinde tutuyor. Kuzeybatıda İsrail, uluslararası tanınma vaadiyle Somaliland'ı Yemen'e karşı ileri gözetleme noktasına dönüştürüyor. Berbera ve Bosaso'da ise BAE, Afrika'nın en kanlı iç savaşlarından biri olan Sudan'a silah ve Kolombiyalı paralı asker taşıyan karanlık bir lojistik koridor işletiyor.

Her bir aktör sahaya "güvenlik", "istikrar", "terörle mücadele" ya da "kalkınma" söylemleriyle girse de ortadaki gerçek değişmiyor...

Deniz ticaret yolları, hidrokarbon yatakları ve bölgesel savaşların cephe gerisi uğruna yürütülen bu üs yarışı, Somali halkına egemenlik ya da refah değil, ülkenin daha da derinleşen parçalanmışlığını ve başkalarının savaşlarına sürüklenme tehdidini bırakıyor.

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