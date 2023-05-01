1 Mayıs'ta emekçiler meydanları doldurdu

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, Türkiye'nin dört bir yanında emekçiler tarafından coşkuyla kutlandı.

İstanbul'da Maltepe'de, Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda, İzmir'de ise Gündoğdu Meydanı'nda buluşan on binlerce emekçinin yanı sıra ülke genelinde pek çok ilde yurttaşlar meydanlardaydı.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen gruplara yönelik polis saldırılarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da on binler Maltepe'de buluştu

İstanbul'da Maltepe'de sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan işçi ve emekçiler, iki koldan yürüyüşe geçti. Patronların Ensesindeyiz Motokurye-Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı Bostancı sahilde buluşup motorlarını Maltepe'deki 1 Mayıs mitingine sürdü.

Türkiye Komünist Partisi korteji "TKP Gelir Her Şey Değişir" pankartıyla toplanarak Maltepe Meydanı'na "Yaşasın 1 Mayıs", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Yağma yok sosyalizm var", "Boyun eğme emeğine sahip çık" sloganlarıyla yürüdü.

DİSK "Emek bizim, gelecek bizim", KESK, "Kapitalist yıkıma, işsizliğe, yoksulluğa karşı birleşelim" yazılı pankart ile Maltepe Meydanı'na yürüdü.

Ankara'da emekçiler Tandoğan Meydanı'na yürüdü

Ankara Tandoğan Meydanı'nda on binlerce yurttaş 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için bir araya geldi.

Sabah saatlerinden itibaren AKM önünde toplanan yurttaşlar kortejler oluşturulmasının ardından Tandoğan Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

TKP korteji "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak", "Yağma yok, sosyalizm var", "TKP gelir her şey değişir" sloganlarıyla yürüdü.

DİSK Genel-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Mucukgil, Tandoğan’da “14 Mayıs’ta sandıkta kararımızı vereceğiz; işçi sınıfı, emekçiler, çiftçiler, kadınlar, gençler, aydınlıktan yana olan herkes güçlerini birleştirerek kararını verecek. Kararımız özgürlükten, barıştan, kardeşlikten, demokrasiden, aydınlıktan yana olacak” dedi.

KESK Şubeler Platformu Sözcüsü ve Eğitim Sen 2 No'lu Şube Başkanı Hüseyin Köklü de, “Sabrımız tükendi, artık böyle gitmez dedik gerçekten de gitmiyor. Eşitlik, özgürlük, barış, demokrasi ve laiklik için artık yeter diyoruz. Gün şikayet etme günü değil; bu düzen ya değişecek ya değişecek” diye konuştu.

Hatay’dan gelen depremzede Dursun Soydan kürsüden yaptığı konuşmada "Kentlerimizi emek emek yeniden kuracağız. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok" dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı İlkay Akkaya, sahneye çıkarak 1 Mayıs için konser verdi.

İzmir'de 1 Mayıs: Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na

İzmir'de 1 Mayıs kutlamalarının merkezi Gündoğdu Meydanı'nda toplanmak için on binlerce yurttaş, çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütüyle sabah saatlerinde bir araya geldi.

TKP'nin toplanma yeri her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'ydı. İzmir'in farklı bölgelerinde, semt evlerinde buluşarak Cumhuriyet Meydanı'na gelen yurttaşlara hitaben TKP İzmir milletvekili adayları Gizem Batı Ayaz ve Gülperi Putgül Köybaşı bir konuşma yaptı. Dünya Müzik Kadın Korosu'nun 1 Mayıs marşını söylediği etkinliğin ardından TKP korteji 1 Mayıs kutlamalarının merkezi Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Gündoğdu Meydanı’nda on binlerin katılımıyla kutlandı. TKP korteji Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamanın ardından Alsancak'taki İzmir il binası önüne doğru yürüyüş düzenledi.

Yurt genelinde 1 Mayıs kutlamalarına binlerce emekçi katıldı

İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kutlamaların yanısıra ülke genelinde de emekçiler 1 Mayıs için meydanlarda bir araya geldi.

Başta Kocaeli, Gebze, Bursa, Zonguldak, Bartın, Mersin, Kayseri, Manisa, Van, Samsun, Ceylanpınar, Çorlu, Çanakkale, Diyarbakır, Konya, Antalya, Muğla, Gebze, Adana, Osmaniye olmak üzere yurdun dört bir yanında işçiler 1 Mayıs'ta meydanlarda bir araya geldi.

'Türkiye’yi bağımsız, laik, sosyalist bir ülke yapacağız'

1 Mayıs mitingine İstanbul'da katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan miting sonrası yaptığı açıklamada "Tüm halkımıza sözümüz olsun, Türkiye’yi bağımsız, laik, sosyalist bir ülke yapacağız" dedi.

Seçim mitinglerinde bir araya gelen kitleleri hatırlatan Okuyan "Bugün 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında işçi sınıfının birlik ve mücadele günü için yan yana gelenlerin sayısı ve enerjisidir Türkiye için daha önemli olan" dedi.

"Yıkıcı bir depremde yitirdiğimiz kardeşlerimiz, yurttaşlarımızın acısı, anısı ve öfkesiyle yürüdük, bir araya geldik bugün" diyen Okuyan "Tüm halkımıza sözümüz olsun, Türkiye’yi bağımsız, laik, sosyalist bir ülke yapacağız. Bu akılsız ve vicdansızlık sona erecek" ifadelerini kullandı.

Emek cephesinden 1 Mayıs değerlendirmesi

DİSK ve Patronların Ensesindeyiz Ağı seçimlere sayılı günler kala gerçekleşen 1 Mayıs mitinglerini soL'a değerlendi.

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu gelecek yıl Taksim Meydanı'nda kutlanacağını belirttiği 1 Mayıs'ın pandemi, ekonomik kriz ve deprem sürecinde yaşanan olumsuzluklara bir itiraz niteliği taşıdığını vurguladı. Serdaroğlu "Burada ortaya çıkan görüntü bizi 14 Mayıs'tan sonraki aydınlık günlere ulaştıracak" dedi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı Genel Koordinatörü Selahattin Kural ise "Bu düzen yıkılmalıdır. Elektrik tesisleri, inşaat sektörü, hastaneler, fabrikalar devletleştirilmelidir. 14 Mayıs seçimlerinin en önemli yanı bu sesin yükselmesi olacak. O yüzden bu 1 Mayıs’tan enerjiyle çıkmak zorundayız. Bu taleplerin gerçekleşmesi için mücadeleyi büyüteceğiz" diye konuştu.