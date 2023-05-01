Emek cephesinden 14 Mayıs mesajı: '1 Mayıs'tan enerjiyle çıkmak zorundayız'

Tüm yurtta yüz binlerce emekçi insanca yaşamak, yarınlara umutla bakabilmek için 1 Mayıs meydanlarında bir araya geldi. Seçimlere iki hafta kala sokağa inen işçiler eşitlik ve özgürlük taleplerini bir kez daha dile getirdi.

İşçi sınıfının içinde bulunduğu durumu soL'a değerlendiren emek cephesi önümüzdeki dönemde mücadelenin büyüyeceğini vurguladı.

'Taksim dışındaki son 1 Mayıs olacak'

DİSK Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu, gelecek yıl Taksim Meydanı'nda kutlanacağını belirttiği 1 Mayıs'ın pandemi, ekonomik kriz ve deprem sürecinde yaşanan olumsuzluklara bir itiraz niteliği taşıdığını vurguladı:

"Taksim dışında son kez yapacağımız 1 Mayıs olacak. Taksim'in özgürleştirilmesi mücadelesi bundan sonra daha güçlü vereceğimizin önümüzdeki dönem işçiler emekçiler farkında olacak.

Bu dönemin özel kılan ülkede izlenen ekonomi politikalarının vatandaşın üzerinde bırakmış olduğu olumsuzluklar: Yoksullaşma, alım gücünün düşmesi ve asgari ücrete mahkum edilen bir işçi yapısının ortaya çıkması. Bu olumsuzlukların dile getirildiği bir 1 Mayıs olacak.

Pandemi süreci, vatandaşın yoksullaştırılmasına yönelik politikaların da bir başlangıcıydı. Kötü yönetilen bir sürecin sonunda emekçiler hem işten atıldı hem de ekonomideki bütün olumsuzlukların yükü işçilerin sırtına yüklenmeye çalışıldı.

Pandemi sonrasında da Türk Lirasının pul olması, işçilerin milli gelirden aldığı payın gün geçtikçe azalması, fabrikalarda ihracata dayalı model üzerinden zenginlerin hayatlarında göremediği kadar kâr etmeleri... Bunlara itirazın dile getirildiği bir 1 Mayıs olacak.

'Mücadele 14 Mayıs'a taşınacak'

Bütün devlet kurumları yaşanan depremin altında kaldı. Vatandaşına çadır satan bir Kızılay'la karşılaştık. Günlerce enkaz yığınlarına el atılmadı.

Deprem, pandemi, ekonomik kriz, örgütlenme özgürlüğünün engellenmesi... Bunların hepsini dile getireceğiz bu 1 Mayıs'ta.

Türkiye'de özgürlük mücadelesinin ivme kazanarak 14 Mayıs'a taşınacağı bir 1 Mayıs olacak. Burada ortaya çıkan görüntü bizi 14 Mayıs'tan sonraki aydınlık günlere ulaştıracak."

'1 Mayıs'tan enerjiyle çıkmak zorundayız'

Patronların Ensesindeyiz Genel Ağı Koordinatörü ve Türkiye Komünist Partisi Merkez Komite üyesi Selahattin Kural, AKP iktidarıyla birlikte sermaye düzeninin de yıkılması gerektiğini söyledi.

"Öncelikle bütün emekçilerin 1 Mayıs işçi bayramını, işçilerin birlik, mücadele ve dayanışma gününü kutluyorum. Biliyoruz ki 1 Mayıs bugün kutlanacak bir gün değil, işçilerin sermaye sınıfına karşı mücadele edip haklarını alacağı bir gündür. 1 Mayıs işçilerin eşit, özgür, sömürünün olmadığı bir ülke için mücadelesini güçlendirdiği bir gündür.

Bir avuç patron zenginleşmeye devam ederken, işçiler uzun çalışma saatleri, açlık sınırında ücretler, işsizlik, iş cinayetleri, haklarının çalınmasıyla karşı karşıya. Bu tablonun değişmesi lazım. Bunun için hep birlikte patronlara karşı mücadelemizi büyüteceğiz."

Devletleştirme talebinin yükseleceğini belirten Kural, meydanlardaki enerjinin sandığa da taşınacağını söyledi:

"Diğer taraftan bu 1 Mayıs’ın önemi 2 hafta sonra yapılacak seçimlerdir. 20 yılı aşkın süredir işçi sınıfına saldırıda hiç frene basmamış, her dönem patronların çıkarları doğrultusunda özelleştirmelere tam gaz vermiş, elektrik santralleri, doğalgaz tesisleri, fabrikalar, okullar, hastaneler her şey patronlara peşkeş çekilmiş. Tüm bu dönüşümlerin mimarı AKP iktidarı ve topyekûn bu sermaye düzenidir. Bu düzen yıkılmalıdır. Elektrik tesisleri, inşaat sektörü, hastaneler, fabrikalar devletleştirilmelidir. 14 Mayıs seçimlerinin en önemli yanı bu sesin yükselmesi olacak. O yüzden bu 1 Mayıs’tan enerjiyle çıkmak zorundayız. Bu taleplerin gerçekleşmesi için mücadeleyi büyüteceğiz."