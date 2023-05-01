TKP'den 1 Mayıs mesajı: Bütün zenginlikleri alınteriyle yaratanların bayramı kutlu olsun!

14 Mayıs seçimlerinde listelerinde çok sayıda işçiyi aday gösteren Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Bağımsızlık, laiklik, sosyalizm için 1 Mayıs'a!" sloganıyla bir çağrı yayınlamıştı.

Çağrıda "Bugüne kadar ülkenin kaderini patronlar, tarikatlar, emperyalizm işbirlikçileri belirledi; halimiz ortada… Gelin bu kez kaderimizi kendimiz belirleyelim. Laik, bağımsız ve sosyalist bir ülke için 1 Mayıs‘ta buluşalım!" denildi.

TKP’nin milletvekili adayları tüm emekçileri ülkenin dört bir yanında kutlanacak 1 Mayıs’ta alanlarda buluşmaya çağırmıştı.

'1 Mayıs'ta TKP kortejlerinde buluşalım'

TKP sosyal medya hesabından bugün paylaşılan 1 Mayıs mesajında da, "Çalışanların, çalışmadığında aç kalanların, bütün zenginlikleri alınteriyle yaratanların bayramı kutlu olsun! Birlik olan, dayanışan, mücadele eden işçiler, bir gün sömürüye de son verecekler. 1 Mayıs'ta TKP kortejlerinde buluşalım" denildi. Çalışanların, çalışmadığında aç kalanların, bütün zenginlikleri alınteriyle yaratanların bayramı kutlu olsun! #1MAYIS2023



Birlik olan, dayanışan, mücadele eden işçiler, bir gün sömürüye de son verecekler.



🚩#1MAYIS'ta TKP kortejlerinde buluşalım⤵️https://t.co/mkunE1DKoP https://t.co/kkusm3vIkG — TKP (@tkpninsesi) May 1, 2023

TKP 1 Mayıs'ta buluşma noktalarını açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaştı.

"Bağımsızlık, laiklik, sosyalizm için 1 Mayıs'a!" sloganıyla meydanları dolduracak olan TKP, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar ülkenin kaderini patronlar, tarikatlar, emperyalizm işbirlikçileri belirledi; halimiz ortada…

Gelin bu kez kaderimizi kendimiz belirleyelim.

Laik, bağımsız ve sosyalist bir ülke için 1 Mayıs‘ta buluşalım!"

TKP'nin paylaştığı buluşma noktaları şöyle: