‘İşçi sınıfının bayramında, işçi sınıfının partisiyle yürüyelim’

14 Mayıs seçimlerinde listelerinde çok sayıda işçiyi aday gösteren Türkiye Komünist Partisi (TKP), "Bağımsızlık, laiklik, sosyalizm için 1 Mayıs'a!" sloganıyla bir çağrı yayınladı.

Çağrıda "Bugüne kadar ülkenin kaderini patronlar, tarikatlar, emperyalizm işbirlikçileri belirledi; halimiz ortada… Gelin bu kez kaderimizi kendimiz belirleyelim. Laik, bağımsız ve sosyalist bir ülke için 1 Mayıs‘ta buluşalım!" denildi.

TKP’nin milletvekili adayları tüm emekçileri ülkenin dört bir yanında kutlanacak 1 Mayıs’ta alanlarda buluşmaya çağırdı.

Hilal Ataş – Rehber öğretmen (kamu) – İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

Sözümüzü, sesimizi alanlara taşıdığımız gün 1 Mayıs. Bu sefer başka bir heyecanla karşılıyoruz bayramımızı. 2023'ün 1 Mayıs'ında TKP ile attığımız her adım, bir eşiği aşmak, sömürünün üstüne üstüne yürümek anlamına geliyor. O gün sloganlarımız emekçi halkın kararlılığını duyuracak; parti kortejimiz, bayraklarımız işçi sınıfına barajın sökmeyeceğini gösterecek. Çağrımızdır, bir günlüğüne bırakalım meclise hangi parti kaç vekille girecek, hangi ittifak ne tür strateji yürütecek hesaplarını. Bu ülkeyi enkaza çevirenlerin hesaplarını bozmak için; işçi sınıfının bayramında, işçi sınıfının partisiyle yürüyelim. İyinin, haklının ve gerçeğin yanında…

Emeğin iktidarını kurmak için

Aydaner Aktaş – Metal işçisi – Kocaeli Milletvekili Adayı

Emekçilerin siyasete müdahil olması gerektiğini düşündüğüm için TKP saflarında mücadele ediyorum. Çünkü burada olmak, sosyalist mücadelenin güçlenmesi ve sömürücü patron sınıfına gücümüzü gösterebilmek açısından çok önem taşıyor. 1 Mayıs, ezilen sınıfların sermaye egemen siyasete meydan okuduğu, taleplerini yüksek sesle haykırdığı gündür. Geleceksiz bırakılan çocuklarımızın yarınlarını savunmak için, eşit özgür ülke mücadelesini yükseltmek için, tam bağımsız laik bir ülke için alanlarda, TKP kortejinde buluşalım. Emeğin iktidarını kurmak için 1 Mayıs’a…

İnsanca bir yaşam için

Murat Tanksavar – İnşaat işçisi – Ağrı Milletvekili Adayı

Karanlığa yobazlığa karşı, birlikte omuz omuza mücadele için, inşaat işçileri de 1 Mayıs’ta alanlarda olacak. İnsanca bir yaşam için TKP pankartının altında buluşalım.

Kemal Dalkır – Ayakkabı işçisi – İstanbul 3. Bölge Milletvekili Adayı

Milyonlarca diğer emekçi gibi, fabrikalarda alınteri döküyorum. Ve milyonlarca diğer emekçi gibi açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaya çalışıyorum. Gelin hep birlikte bu patron sınıfından kurtulalım ve beraberce sosyalizmi inşa edelim. Çünkü üreten, her şeyi yapan bizim ellerimiz. Üretenlerin yönettiği, insanca yaşanacak bir ülkeyi, gelin hep beraber kuralım. 1 Mayıs işçi bayramında, TKP kortejinde buluşalım.

Emekçilerin öfkesi ve umuduyla

Turan Suludere – Belediye işçisi – İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı

Emekçileri işsizlikle terbiye etmeye çalışanlara boyun eğmiyorum. “Sen şu ücrete çalışmazsan sırada binlercesi var” diyen patronlara, belediye başkanlarına boyun eğmeyi kabul etmiyorum. İnsanca yaşam ve çalışma koşulları için mücadele eden tüm işçileri temsil ettiğinden, TKP'de mücadele ediyorum. Yaşadığımız bu karanlık günlerin hesabını sormak ve bu düzeni değiştirme iradesini ortaya koymak için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız. Emekçilerin öfkesi ve emekçilerin umuduyla, 1 Mayıs'ta buluşalım diyorum.