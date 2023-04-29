TKP 1 Mayıs'ta buluşma noktalarını açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaştı.
"Bağımsızlık, laiklik, sosyalizm için 1 Mayıs'a!" sloganıyla meydanları dolduracak olan TKP, çağrısında şu ifadelere yer verdi:
"Bugüne kadar ülkenin kaderini patronlar, tarikatlar, emperyalizm işbirlikçileri belirledi; halimiz ortada…
Gelin bu kez kaderimizi kendimiz belirleyelim.
Laik, bağımsız ve sosyalist bir ülke için 1 Mayıs‘ta buluşalım!"
TKP'nin paylaştığı buluşma noktaları şöyle:
|Adana
|Kasım Gülek Köprüsü (Cemalpaşa girişi)
|15.15
|Afyonkarahisar
|Merkez
|Zafer Meydanı
|10.30
|Ankara
|Merkez
|AKM Önü
|11.00
|Antalya
|Merkez
|Aydın Kanza Parkı
|14.30
|Antalya
|Alanya
|PTT Önü
|10.00
|Artvin
|Merkez
|Atapark
|12.00
|Aydın
|Merkez
|Sevgi Yolu Milli Aydın Bankası Önü
|09:30
|Balıkesir
|Ayvalık
|Ayvalık Öğretmenevi önü
|11.00
|Balıkesir
|Bandırma
|İDO İskelesi önü
|12.30
|Bolu
|Merkez
|İzzet Baysal Anıtı Önü
|13.30
|Burdur
|Merkez
|Köprübaşı
|12.30
|Bursa
|Mudanya
|Mütareke Meydanı
|10.30
|Bursa
|Merkez
|Eski Atatürk Stadı Yanı
|12.00
|Çanakkale
|Merkez
|Eski salı pazarı
|12.30
|Çorum
|Merkez
|Hacı Bektaş Veli Parkı
|11.00
|Denizli
|Merkez
|Çınar Meydanı Belediye Önü
|13.30
|Diyarbakır
|Merkez
|TKP Diyarbakır İl Binası Önü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Karşısı
|11:00
|Düzce
|Merkez
|Belediye Önü
|10.30
|Eskişehir
|Eskişehir
|Ulus Meydanı
|11.00
|Gaziantep
|Merkez
|TKP Gaziantep İl Binası
|11.00
|Giresun
|Merkez
|Debboy Mevkii
|11.00
|Hatay
|Defne
|Uğur Mumcu Caddesi, Sosyete Pazarı Yanı
|15:30
|İstanbul
|Maltepe
|Kartal Yönü Yürüyüş Kolu. Piri Reis Caddesi Kavşağı,Tesadüf Kafe Önü
|11:30
|İzmir
|Konak
|Cumhuriyet Meydanı
|10.30
|Kars
|Merkez
|Aslan Heykeli Önü
|09.30
|Kayseri
|Merkez
|Salih Avgunpaşa Ortaokulu
|13.00
|Kırklareli
|Lüleburgaz
|Hükümet meydanı
|10.00
|Kocaeli
|İzmit
|Yahyakaptan Gross Market Önü
|11.30
|Konya
|Merkez
|TKP Konya İl Binası
|10.00
|Manisa
|Merkez
|Şelale Plaza Karşısı
|11.00
|Mersin
|Merkez
|Eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Önü
|15.00
|Mersin
|Tarsus
|Kleopatra Kapısı
|14.00
|Mersin
|Anamur
|Otogar Yanı
|10.30
|Muğla
|Menteşe (merkez)
|Mehmet Ali Eren Parkı
|11.00
|Ordu
|Merkez
|Ceren Özdemir Meydanı
|10.00
|Samsun
|İlkadım
|Çiftlik Ziraat Bankası Önü
|10.30
|Şanlıurfa
|Ceylanpınar
|Ceylanpınar Çarşı Merkezi
|13:00
|Sinop
|Merkez
|Belediye Kamyon Garajı
|12.00
|Tekirdağ
|Çorlu
|Başak Danış Gold iş merkezi önü
|13.00
|Van
|Merkez
|Günpaş Market Önü
|10.00