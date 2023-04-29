TKP 1 Mayıs'ta buluşma noktalarını açıkladı

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs'ta alanlarda olacağı çok sayıda noktayı paylaştı.

"Bağımsızlık, laiklik, sosyalizm için 1 Mayıs'a!" sloganıyla meydanları dolduracak olan TKP, çağrısında şu ifadelere yer verdi:

"Bugüne kadar ülkenin kaderini patronlar, tarikatlar, emperyalizm işbirlikçileri belirledi; halimiz ortada…

Gelin bu kez kaderimizi kendimiz belirleyelim.

Laik, bağımsız ve sosyalist bir ülke için 1 Mayıs‘ta buluşalım!"

TKP'nin paylaştığı buluşma noktaları şöyle: