Ankara'da 1 Mayıs: On binlerce yurttaş sınıfının saflarında

Ankara'da 1 Mayıs için binlerce yurttaş Tandoğan Meydanı'nda toplandı.

Haber Merkezi

Ankara Tandoğan Meydanı'nda on binlerce yurttaş 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için bir araya geldi. 

Yurttaşlar sabah saatlerinden itibaren AKM önünde toplanmaya başladı. Oluşacak kortejlerin ardından kitle, Tandoğan Meydanı'na yürüyecek.

 
 

Türkiye Komünist Partisi

TKP korteji Tandoğan'a yürüyor

Türkiye Komünist Gençliği

Solcu Liseliler

 

 

Kaynak: Evrensel

 

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