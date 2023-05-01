Ankara'da 1 Mayıs: On binlerce yurttaş sınıfının saflarında

Adalet herkesin hakkıdır. Adaleti lüks olmaktan çıkaracağız!



Sadece parası olanların değil, her yurttaşın adalete erişebildiği bir ülke kuracağız! #TKPGelirHerŞeyDeğişir#1MAYIS#umutasesol pic.twitter.com/EomEG8A9z0