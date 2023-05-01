Ankara'da 1 Mayıs: On binlerce yurttaş sınıfının saflarında

Ankara Tandoğan Meydanı'nda on binlerce yurttaş 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü için bir araya geldi.
Yurttaşlar sabah saatlerinden itibaren AKM önünde toplanmaya başladı. Oluşacak kortejlerin ardından kitle, Tandoğan Meydanı'na yürüyecek.
#Ankara'dan ses veriyoruz:— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2023
AKP'den hesabı komünistler soracak!#1MAYIS #TKPGelirHerŞeyDeğişir pic.twitter.com/itmgITFf5Y
Türkiye Komünist Partisi
TKP korteji Tandoğan'a yürüyor
Türkiye Komünist Gençliği
Solcu Liseliler
Adalet herkesin hakkıdır. Adaleti lüks olmaktan çıkaracağız!— TKP (@tkpninsesi) May 1, 2023
Sadece parası olanların değil, her yurttaşın adalete erişebildiği bir ülke kuracağız! #TKPGelirHerŞeyDeğişir#1MAYIS#umutasesol pic.twitter.com/EomEG8A9z0
Kaynak: Evrensel
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