İzmir'de 1 Mayıs: On binlerce yurttaş bir araya geldi

İzmir'de 1 Mayıs kutlamalarının merkezi Gündoğdu Meydanı'nda toplanmak için on binlerce yurttaş, çok sayıda siyasi parti, sendika ve meslek örgütü sabah saatlerinde toplandı.

TKP'nin toplanma yeri her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı'ydı. İzmir'in farklı bölgelerinde, semt evlerinde buluşarak Cumhuriyet Meydanı'na gelen TKP üye ve dostları, "Yaşasın 1 Mayıs!", "Fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar; her şey emeğin olacak!", "Bir daha enkaz altında kalmamak için yurttaş sözü!", "TKP gelir her şey değişir", "İşçiler partiye parti iktidara!", "Bu memleket bizim! Yobaza, faşiste bırakmayız!" sloganları attı.

Cumhuriyet Meydanı'nda konuşma yapan İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Gizem Batı Ayaz "Eşit ve özgür bir ülke için, kadınların eşit yurttaşlar olarak yaşadığı, gençlerin işsiz kalmadığı, çocuklarımızın tarikat ve cemaatlerin elinde tacize tecavüze uğramadığı, sömürünün olmadığı insanca yaşayacağımız bir ülke için 14 Mayıs’ta oylar Türkiye Komünist Partisine, oylar halkın gerçek temsilcilerine, oylar sosyalizme! TKP Gelir Her Şey Değişir!" şeklinde konuştu. Ayaz'ın konuşmasının ardından İzmir Nazım Hikmet Kültür merkezine bağlı Dünya Müzik Kadın Korosu kürsüde 1 Mayıs marşını söyledi.

İzmir 2. bölge milletvekili adayı Gülperi Putgül Köybaşı ise bu 1 Mayıs'ta her zamankinden öfkeli ve hüzünlü olduğumuza, on binlerce insanımız enkaz altında kalırken seyirci kalan devletin bugün de hayatta kalanların en yaşamsal ihtiyaçlarını dahi karşılamaktan aciz olduğuna dikkat çekti. Köybaşı, "Halkımız nasıl ki bundan 100 yıl önce emperyalizme karşı mücadele vererek Cumhuriyet'i kurdu, bugün de patronlara, zorbalara, sömürücülere karşı sosyalist cumhuriyeti kuracağız. Bundan 2 hafta sonra gelin halkın çıkarları için halkın adaylarına oyumuzu verelim. Gelin 1 oy Erdoğan gitsin diye 1 oy da Türkiye Komünist Partisi'ne verelim" diye konuştu.

TKP korteji daha sonra 1 Mayıs kutlamalarının merkezi Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.

'Bize ait olanı geri alacağız'

Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlamanın ardından TKP korteji Alsancak'taki İzmir il binası önüne doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüş il binası önünde TKP Merkez Komite Üyesi ve İzmir İl Başkanı Başar Özer'in konuşması ile son buldu. Özer, "Önümüzde önemli bir seçim var. Umudun partisine, emeğin partisine oy örgütlemek için çalışacağız. Türkiye Komünist Partisi'nin bu seçimden güçlenerek çıkması için çalışacağız. Saraylarını başlarına yıkacağız. Bizden çaldıkları her şeyi, özelleştirdikleri her şeyi tek tek devletleştireceğiz. Bize ait olanı geri alacağız. TKP gelir her şey değişir!" dedi.