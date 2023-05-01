Türkiye'nin dört bir yanında emekçiler meydanlarda

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs, Türkiye'nin dört bir yanında emekçiler tarafından kutlanıyor.

Emekçiler, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kitlesel buluşmalar için toplanmaya başladı.

İstanbul'da Maltepe'de düzenlenecek buluşma öncesi Taksim'de çıkmak isteyen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ankara'da kitleler miting için toplanma alanına gitmeye başladı. Oluşacak kortejlerin ardından kitle, Tandoğan Meydanı'na yürüyecek.

İzmir'de ise kutlamaların adresi Gündoğdu Meydanı olacak.

Öte yandan yurt genelinde pek çok noktada 1 Mayıs için emekçiler meydanlara ve sokaklara çıktı.

MERSİN

Depremden en çok etkilenen ve şehirlerini terk etmek zorunda kalan Antakya halkı da 'Şehrimizi de ülkemizi de yeniden kuracağız' pankartlarıyla Mersin 1 Mayıs alanında.

KOCAELİ