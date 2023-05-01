İstanbul'da 1 Mayıs: Maltepe'de on binler bir araya geldi

Bu yıl Maltepe'de düzenlenen İstanbul 1 Mayıs'ında on binlerce kişi emeğin sesini yükseltmek için buluştu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren toplanmaya başlayan emekçiler, iki koldan yürüyüşe geçerek meydanı dolduracak.

Türkiye Komünist Partisi korteji "TKP Gelir Her Şey Değişir" pankartıyla toplandı.

"Yaşasın 1 Mayıs", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "Yağma yok sosyalizm var", "Boyun eğme emeğine sahip çık" sloganlarının atıldığı kortejde binlerce kişi bir araya geldi.

'Yargılayacağız!'

TKP kortejinin toplandığı noktada bulunan Cumhur İttifakı'na ait afişe parti üyelerince 'Yargılayacağız' yazıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafları da siyaha boyandı.

'Motorları eşitliğe ve özgürlüğe sürüyoruz'

Patronların Ensesindeyiz Motokurye-Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı Bostancı sahilde buluşup motorlarını Maltepe'deki 1 Mayıs mitingine sürdü.

'Motorları eşitliğe ve özgürlüğe sürüyoruz'



🔴Patronların Ensesindeyiz Motokurye-Kargo Emekçileri Dayanışma Ağı Bostancı sahilde buluşup motorlarını Maltepe'deki 1 Mayıs mitingine sürdü#1MAYIShttps://t.co/CnqHOAcTkf pic.twitter.com/bxUXt5HkQi — soL Haber (@solhaberportali) May 1, 2023

Sendikalar ve meslek odaları: Emek bizim, gelecek bizim!

Yürüyüş, DİSK'in önderliğinde "Emek bizim, gelecek bizim" yazılı pankartla başladı.

KESK, "Kapitalist yıkıma, işsizliğe, yoksulluğa karşı birleşelim" sloganıyla yürüdü.

İstanbul Tabip Odası, "Emek bizim, söz bizim! Yaşasın 1 Mayıs" yazılı pankartıyla meydanda yerini aldı.

Flamalar alınmadı: 15 gözaltı

1 Mayıs alanına giriş yapan Partizan ve Kaldıraç üyelerinin taşıdığı flamalar alana alınmadı, kitle girmek isteyince polis müdahale etti. Gözaltına alınan 15 kişi miting alanından çıkarıldı.