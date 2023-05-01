TKP Genel Sekreteri Okuyan: Meydanlara yansıyan emekçi halkın örgütlü gücüdür

Türkiye Komünist Partisi (TKP) 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma gününde on binlerce yurttaşın katılımıyla yurdun dört bir yanındaki meydanlardaydı.

1 Mayıs'a İstanbul Maltepe'de katılan TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, miting alanında soL'a yaptığı değerlendirmede işçilerin seçimlere sayılı günler kala meydanları doldurmasının önemine işaret etti:

"Türkiye’de bir süredir seçim mitingleri konuşuluyor. Sayılar, hangi Cumhurbaşkanı adayının ne kadar insan topladığı tartışılıyor. AKP’nin yıllardır mitinglere zorla işçi, kamu personeli ve öğrenci getirdiğini biliyoruz. Ama yine de çok sayıda kişi AKP mitinglerine kendi rızasıyla gelmeye devam ediyor. Muhalefetin düzenlediği mitinglerde de büyük kalabalıklar var. Seçim mitinginde de olsa insanların sokağa çıkması, kitlesel buluşmalara katılması çok iyi bir şey. Ancak, unutulmamalı, bugün 1 Mayıs’ta Türkiye’nin dört bir yanında işçi sınıfının birlik ve mücadele günü için yan yana gelenlerin sayısı ve enerjisidir Türkiye için daha önemli olan. Seçim mitinglerinde 'lider'ler dinlenir, onların söyledikleri ile heyecanlanılır. 1 Mayıs’ta ise herkes 'lider'dir, emekçi halkın örgütlü gücüdür meydanlara yansıyan. Bu gücün artması gerekir, bu gücün yalnız 1 Mayıs’ta değil, her gün hissedilmesi gerekir."

'Bu akılsız ve vicdansızlık sona erecek'

Kısa süre önce yaşanan depremlerde on binlerce kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Okuyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıkıcı bir depremde yitirdiğimiz kardeşlerimiz, yurttaşlarımızın acısı, anısı ve öfkesiyle yürüdük, bir araya geldik bugün. Yoksulluğa, hayat pahalılığına ve zorbalığa isyanımızı haykırarak katıldık 1 Mayıs’a. Tüm halkımıza sözümüz olsun, Türkiye’yi bağımsız, laik, sosyalist bir ülke yapacağız. Bu akılsız ve vicdansızlık sona erecek. Bu kararlılıkla bütün işçi ve emekçilerin 1 Mayıs'ını selamlıyorum. Türkiye’nin her yerinde hem nicel hem nitel anlamda TKP’nin onurlu bayrağını alanlarda var eden tüm partililere ve dostlara da teşekkür etmek istiyorum. Halkın umudunu çoğaltıyorsunuz."