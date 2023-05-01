Taksim’e 1 Mayıs ablukası: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Elmadağ'dan Taksim’e yürüyen Mücadele Birliği, Toplumsal Özgürlük Partisi, İnşaat-İş, DİSK/Enerji-Sen üye ve yöneticilerine polis saldırdı. Enerji-Sen Genel Sekreteri Emin Atsız, kurucu Genel Başkanı Kamil Kartal ve İnşaat-İş üyeleri gözaltına alındı.

Taksim’e yürüyen Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri'ne Ergenekon Caddesi’nde polis saldırdı. “Yiyenden, yıkandan, katledenden hesabı üniversiteliler soracak” diyen üniversiteliler gözaltına alındı.

İmam Adnan Sokak’ta “Meydanları halka kapatanlara karşı Taksim’e yürüyoruz. And olsun ki biz kazanacağız” sloganıyla yürüyen Devrimci Hareket ve Devrimci Gençlik Dernekleri üyesi 10 kişi gözaltına alındı.

Umut-Sen üyelerine Beşiktaş’tan Taksim’ yürürken Ihlamurdere Sokağı’nda polis saldırdı. ‘Taksim halka kapatılamaz’ diyen 20’ye yakın Umut-Sen üyesi gözaltına alındı.

Halkın Kurtuluş Partisi üyeleri de Beşiktaş’tan Taksim’e yürürken gözaltına alındı.