Patronların Ensesindeyiz'den 1 Mayıs mesajı: Akıldışı düzeni devirmek bizim ellerimizde

Patronların Ensesindeyiz Ağı, 1 Mayıs nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Patronların Ensesindeyiz Mücadele ve Dayanışma Ağı ülkedeki tüm işçi ve emekçileri alanlarda sesini yükseltmeye, TKP saflarında eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyor. İnsanca yaşamak, yarınlara umutla bakabilmek için bu akıldışı düzeni devirmek bizim ellerimizde" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

2022 yılı Ekim ayında Amasra’da bir madende çıkan patlama sonucunda 43 işçi hayatını kaybetti. Kimileri buna “Kaza” kimileri de “Kader” dedi. Ama biz en başından adını koyduk. Bu bir katliamdı. Ortada ne “kaza” ne “kader” vardı. Patronlar, fütursuzca emekçilerin yaşamını tehlikeye atabiliyor çıkacak sonucu da umursamıyordu. Şubat ayına geldiğimizde ise emekçiler, Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir yoksullaşma ile mücadele ederken, 11 ilimizde hissedilen Deprem felaketi ile sarsıldı. Patronların kâr hırsıyla talan ettiği şehirlerde, depreme dayanıksız konutlarda yaşamak zorunda kalan yurttaşlarımız hayatını kaybetti.

Emekçiler yüksek enflasyon nedeniyle temel gıda maddelerini temin etmekte zorlanırken ülkedeki bir avuç patron kârına kâr kattı. Deprem, enflasyon, yoksulluk, felaket dinlemeden bu ülkeyi var edenlerin üzerinde tepinmeye devam ettiler.

Diğer yandan yaşanan eşitsizliğe, çürümeye, yoksulluğa karşı yeni yılın ilk günlerinde işçiler fabrikalarda, depolarda, tersanelerde, tekstil atölyelerinde daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için iş bıraktı, hakları için eylemler yaptı.

İşte böylesi bir dönemde ülkemiz, sömürücüler ile sömürülenler; fatura ödemek zorunda olanlar ile elektriği, gazı, suyu satanlar; madende göçük altında kalanlarla patronlar; eşit bir yaşam isteyenlerle eşitsizlikten beslenenler; depremde enkaz altında kalanlar ile yurt dışında tatil yapan asalaklar olarak ayrılıyor. Bu büyük bir eşitsizliktir. Eşitsizlikten beslenen bu düzen yıkılmalıdır.

1 Mayıs bu eşitsizliğe karşı işçilerin birlik ve mücadele günüdür.

İttifak masalarından, vekil pazarlıklarından başka bir şeyin konuşulmadığı ve ilkesiz siyasetin ayyuka çıktığı bugünlerde ülkenin gerçek durumu budur. Ya işçilerin tarafı güçlenecek ya da patronların. Ya sömürü bitecek ya da sömürü devam edecek. Arası yok!

Her Şey Değişir! Bu söz, 2023’ün 1 Mayıs’ında büyüyecek.

Sesimiz kent meydanlarında, her mahallede, evlerde yankılanacak.

Bizi düşük ücretlerle uzun saatler boyunca çalıştıranlardan, işyerlerinde, fabrikalarda, madenlerde hiçbir önlem almadan çalıştırıp sonunda da “iş kazası” diyenlerden, yoksulluğa mahkûm edip depreme dayanıksız kutu gibi evlerde göz göre göre ölüme gönderen bu düzenden hesap soracağız!

İnsanca yaşamak, yarınlara umutla bakabilmek için bu akıldışı düzeni devirmek bizim ellerimizde.

Patronların Ensesindeyiz Mücadele ve Dayanışma Ağı ülkedeki tüm işçi ve emekçileri alanlarda sesini yükseltmeye, TKP saflarında eşitlik ve özgürlük bayrağı altında birlik olmaya çağırıyor.

YAŞASIN 1 MAYIS!

Patronların Ensesindeyiz Ağı