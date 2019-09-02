Yeni yargı yılı protestolar ile başlıyor

Yeni Adli Yıl, bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi yapılacak törenle açılıyor. En az 43 baro ve 20 Yargıtay üyesi Beştepe'deki törene “Yargının yürütmeye biat etmesi anlamına gelir” diyerek itiraz ediyor. Yeni adli yıl protestolar ile başlayacak.

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil sona ererken, yargılamalara 2 Eylül Pazartesi gününden itibaren devam edilecek.

Adli Yıl, açılış töreni de bugün Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor.

43 BARO İTİRAZ EDİYOR

Törene, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere en az 43 baro,"Yargının yürütmeye biat etmesi anlamına gelir" diyerek katılmayacak.

İZMİR BAROSU: KENDİNİZİ ÖZGÜRLEŞTİRİN, SİZ DE GİTMEYİN

Yargı yılı açılışı ile ilgili Yargıtay Başkanlığı'na ilk tepki İzmir Barosu'ndan gelmiş, baro başkanı Özkan Yücel'in imzasını taşıyan ve kamuoyuna da duyurulan cevapta "Halkın zerre kadar güven duymadığı bir yargı sisteminin parçası olmamak için sizlerin de ‘kendinizi özgürleştirmenizi’ temenni ederiz" denilmişti.



ANKARA BAROSU: DAVETİ ÜZÜNTÜYLE ALDIK

Ankara Barosu, Yargıtay'ın davetini "üzüntüyle" aldıklarını belirttikleri açıklamasında, "Adli yıl açılış töreninde bulunmamayı bir tercih değil, kutsal mesleğimizin ettiğimiz yeminle üzerimize yüklediği bir görev olarak görüyoruz" dedi ve törene katılmayacağını duyurdu.

İSTANBUL BAROSU: ADALET ARAYIŞIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

İstanbul Barosu da yazılı açıklamayla törene katılmayacağını duyurdu. "İstanbul Barosu olarak, adalet arayışımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" denilmişti.

Açıklamada "Yargının kurucu unsuru olan savunmanın meslek örgütü olarak, yeni bir yargı yılının açılışında birlikte olmaktan kıvanç duyabilirdik. Ancak bu toplantının Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezinde yapılacak olması, demokrasi, hukuk ve adalet adına bildiğimiz bütün öğretilerin reddi anlamına geleceğinden, davetinize icabet etmemiz mümkün olamayacaktır" denildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki törene katılmayacağını duyuran barolar şöyle: Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muş, Muğla, Ordu, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Dersim, Trabzon, Van, Yalova, Zonguldak.

20 YARGITAY ÜYESİ KATILMIYOR

380 üyeli Yargıtay'da da 20 kadar üye "bireysel tercihlerle" Beştepe'deki törene katılmıyor.

Bir Yargıtay üyesi "Bir siyasi partinin genel başkanının gözetimi altında bu törenin yapılmasına karşıyız" demişti.

Baroların açıklamasına katıldığını belirten edının açıklanmasını istemeyen Yargıtay üyesi de, "Yaklaşık 20 kadar yüksek yargıç törene katılmayacak. Bu örgütlü bir karar değil. Tamamen bireysel olarak, herkesin kendi başına aldığı bir karar. Ben gitmek istemiyorum. Kişisel tercihlerim ve edindiğim hukuk kültürü bunu gerektiriyor. Yürütmenin merkezi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde adli yıl açılışı yapmak yargı bağımsızlığını zedeler. Yargı bağımsızlığı ilkesi gereği katılmayacağım. Aslında yer de önemli değil. Külliye de devletin bir yeri. Ama bir siyasi partinin genel başkanının gözetimi altında bu törenin yapılmasına karşıyız. Lüks otellere gitmeye de gerek yok. Yargıtay'ın kendi salonu var. Siyasilerin etkisinden uzak bir yerde tören yapılmalı" dedi.