Ülkelerin internet hızı sıralaması açıklandı

Ülkelerin internet genişbant hızı üzerine yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, 207 ülke arasında internet hızı en yüksek 102. ülke oldu.

Teknoloji ve araştırma şirketi Cable, 2019 yılı dünya internet genişbant hızı sıralamasını yayımladı.

9 Mayıs 2018 ile 8 Mayıs 2019 tarihleri arası 12 aylık dönemde 207 ülkenin genişbant hızını araştıran Cable, ortalama hızın bir önceki seneye göre yüzde 20.65 oranında arttığını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre en yüksek hıza sahip ülkeler Avrupa kıtasında yer alırken en düşük internet hızı Afrika kıtasında görüldü. 207 ülke arasında ilk 50'ye giren ülkelerden 37'si Avrupa'da.

Euronews'in haberine göre, Türkiye, 2018 yılında 83. sıradan 91'e; 2019 yılında ise 91. sıradan 102'ye geriledi.

Cable araştırmasında 5 gigabite boyutundaki bir filmin ne kadar sürede indirebildiği de karşılaştırıldı. Listede 1. sırada yer alan Tayvan'da 5 gigabitlik bir film 8 dakika 2 saniyede inerken listenin son sırasındaki Yemen'de bu süre 30 saat 1 dakika 40 saniye. Türkiye'de ise aynı film 2 saat 9 dakikada inebiliyor.