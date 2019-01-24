Türkiye Komünist Gençliği: Aykut Kence Evrim Konferansı iptal edilemez!

ODTÜ'de 9-10 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan 13'üncü Aykut Kence Evrim Konferansı, "salonun tadilatta olduğu" bahanesiyle iptal edilmek istendi. ODTÜ yönetiminin evrim ve bilim karşıtı tavrına yönelik tepkiler sürüyor.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG-ODTÜ) tarafından yapılan açıklamada, "Her yıl yüzlerce sermayedarın etkinlik yaptığı üniversitemizde, kürsüler patron sınıfına ve onların siyasi temsilcilerine peşkeş

çekilirken, bilimsel düşüncenin dile getirilmesinin önüne bin bir türlü engel çıkarılıyor" denildi.

"Aykut Kence Evrim Konferansı İptal Edilemez" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

Geçtiğimiz hafta içerisinde ODTÜ Rektörlüğü 9-10 Şubat tarihleri arasında on üçüncüsü gerçekleşecek olan Aykut Kence Evrim Konferansını iptal ettiğini duyurdu. İptalin sebebi konferansın

yapılacağı salonun o tarihler arasında tadilatta olacak olması!

Her yıl binlerce insanın katıldığı, bu yıl da bin iki yüz kişinin kayıt yaptırdığı konferansı tadilat bahanesi ile etkinliğe günler kala iptal ettiren ODTÜ Rektörlüğü, geçtiğimiz haftaysa aynı salonda

bakanın ağırlandığı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Her yıl yüzlerce sermayedarın etkinlik yaptığı üniversitemizde, kürsüler patron sınıfına ve onların siyasi temsilcilerine peşkeş çekilirken, bilimsel düşüncenin dile getirilmesinin önüne bin bir

türlü engel çıkarılıyor.

REDDEDİYORUZ VE ÇAĞIRIYORUZ!

Üniversiteler, Aykut Kence gibi insanlık adına aydınlık fikirleri savunan bilim insanlarının yeridir. Her geçen gün ülkeyi gericiliğin kıskacında karanlığa sürükleyen, tarihin çöplüğünde

kalmış fikirlerin ve bu fikirleri destekleyenlerin üniversitelerin kürsülerinde de yönetimlerinde de yeri yoktur. Üniversiteler, bu karanlık fikirlerin karşısında duran, onlarla mücadele eden aydınlık insanların kürsüsüdür: Tıpkı, her geçen gün giderek yükselen evrim karşıtı gerici fikirlere karşı bilimsel bir cephe örmek için çabalayan, 1990’lardan beri onurlu bir bilim insanı olarak, biyolojinin bel kemiği evrimi savunan, aydınlık ve özgür bir ülke için kavga eden Aykut Kence gibilerinin...

Bizler, gerici fikirlere çanak tutanların, bilimsel düşünceyi ayaklar altına alanların değil, aydınlık bir gelecek için kavga eden hocamızın safındayız; evrim karşıtlığını ve gericiliği reddediyoruz!

Bu ilgiyle, ODTÜ Rektörlüğü safını belirlemeli, gericiliğe ve evrim karşıtlığına prim vermelidir: Rektörlük, Kemal Kurdaş Kültür-Kongre Merkezi’ni, 9 - 10 Şubat tarihlerinde Aykut Kence Evrim Konferansı’nı düzenleyen öğrenci topluluklarına derhal yeniden tahsis etmelidir.

Türkiye Komünist Gençliği olarak sizleri bu karanlığın karşısında boyun eğmemeye, birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz.

TÜRKİYE KOMÜNİST GENÇLİĞİ - ODTÜ