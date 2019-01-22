ODTÜ’de evrim konferansı iptal edildi

ODTÜ'de düzenlenecek olan Aykut Kence Evrim Konferansı, konferansın düzenleneceği salonunun tadilatta olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

9 - 10 Şubat tarihlerinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) on üçüncüsü düzenlenmesi planlanan Aykut Kence Evrim Konferansı (AKEK), konferansın düzenleneceği Kemal Kurdaş Kültür Kongre Merkezi’nin "tadilatta olacağı" bahanesiyle rektörlükçe iptal edildi. Bu yıl on üçüncüsünün düzenlenmesi planlanan AKEK’in, Türkiye’de gerçekleştirilen en geniş katılımlı evrim konferansı olduğu biliniyor.

Konferansın düzenleyicisi olan ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu’nun (BiyoGen) salonu geçtiğimiz yılın ekim ayında rektörlüğe başvurarak ayırttığı bildirildi.

BAKAN KKM’DE!

Tadilat olduğu gerekçesiyle konferansın iptal edildiği KKM’nin, geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Rektör Verşan Kök’ün katılımıyla gerçekleştirilen spor toplulukları buluşmasına ev sahipliği yapması ise dikkat çekti.

BİYOGEN’DEN AÇIKLAMA

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu’ndan yapılan açıklamada rektörlüğün ‘’yerel seçimlere kadar okul içerisinde yapılacak etkinliklerin denetleneceğini’’ belirten bir mail yolladığı belirtilirken, ‘’Bizler, her türlü bürokratik engele rağmen, etkinlik yeri fark etmeksizin, ODTÜ’ye yakışır bir şekilde etkinliğimizi çıkarmak istemekteyiz. Ekip olarak etkinliği gerçekleştirmek için alternatif yerleri değerlendiriyor ve konferansımızı her şartta gerçekleştireceğimizi sizlere bildiriyoruz.’’ denildi. Topluluğun yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu ve Evrim Ağacı ortak çalışması olarak 12 yıldır çok büyük bir katılımla Türkiye'de önemli bir yeri olan Aykut Kence Evrim Konferansı'nı düzenliyoruz. Her sene ülkenin durumundan kaynaklı birçok zorluk çekerek düzenlediğimiz konferans bu sene yeni bir engelleme ile karşılaştı.

Daha önce attığı bir e-posta ile yerel seçimlere kadar okul içerisinde yapılacak etkinliklerin denetleneceğini belirten ODTÜ Rektörlüğü, ocak ayından itibaren “tadilat” ve “yeniden yapılandırma” gibi gerekçelerle ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki salonların kullanılamayacağını, mart ayının sonuna kadar burada gerçekleşecek bütün etkinliklerin iptal edildiğini söyledi.

Verilen tepkiler sonucunda okulda başka bir yerin etkinlik için uygun olabileceği söylendi; fakat alternatif olarak gösterilen yerlerin hiçbiri, 1250 kişilik bir katılımla gerçekleşecek etkinliğimizi karşılayacak teknik ve fiziki durumda değildir. ODTÜ Rektörlüğü’nün bu tarz abes ve uygulanabilir olmayan öneriler sunma nedeni, etkinliği açıkça iptal etmek istediklerini söyleyemiyor oluşlarıdır. Yani etkinliğimiz, gerçekleşmesine haftalar kala bize hiçbir önbilgi verilmeksizin ODTÜ Rektörlüğü tarafından iptal edilmeye zorlanmaktadır. Bu nedenle, yurtdışından da birçok akademisyenin katılacağı etkinliğimizi, ODTÜ dışında gerçekleştirebileceğimiz bir yer arayışına girmek zorunda bırakıldık.

Dün, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Facebook hesabından ODTÜ KKM'de Gençlik ve Spor Bakanı'nın da bulunduğu bir etkinlikten bir fotoğraf yayınlandı. Görünen o ki KKM yalnızca hükümetin ve Rektörlük’ün yanında duran etkinlikler için uygunken, bizim gibi öğrenci topluluklarının etkinlikleri için, “özellikle mart ayının sonuna kadar” uygun değildir.

Topluluğumuzun en büyük amaçlarından biri bilimin halka yayılması, bilime yönelik ağır sansürlere rağmen insanların bilime ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Aykut Kence Evrim Konferansı’nın düzenlenme amacı, ülkemizde özellikle evrime karşı yapılan sansürlerin ve bu konuda halka söylenen yalanların bilime aykırı olduğunu bilimsel bir yolla anlatmaktır. Bizler, her türlü bürokratik engele rağmen, etkinlik yeri fark etmeksizin, ODTÜ’ye yakışır bir şekilde etkinliğimizi çıkarmak istemekteyiz. Ekip olarak etkinliği gerçekleştirmek için alternatif yerleri değerlendiriyor ve konferansımızı her şartta gerçekleştireceğimizi sizlere bildiriyoruz.

Reklamını gururla öğrenci topluluklarından söz ederek yapan ODTÜ’nün bugünkü tavrı, gerçekte topluluklara karşı aldığı tutumun gerçek yüzünü göstermektedir. ODTÜ Rektörlüğü’nün bu bilimsel etkinliği her türlü engelleme girişimine rağmen, bir öğrenci topluluğu olarak elimizden geleni ardımıza koymadan, ODTÜ dışında bile olsa konferansımızı yapacak; halkımıza gerçekleri anlatmayı sürdüreceğiz.

Tüm kamuoyunu da bu süreçte yanımızda durmaya; bilime ve evrime yapılmaya çalışılan her türlü sansüre karşı birlikte hareket etmeye çağırıyoruz!