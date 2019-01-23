Üniversite Katılımcılar Derneği (ÜKD) Yönetim Kurulu, ODTÜ'de iptal edilen evrim konferansına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Okul rektörlüğü kongre merkezini hali hazırda izni olan öğrenci topluluklarına yeniden tahsis etmelidir. Aksi takdirde ODTÜ gibi önemli bir bilimsel kurum gericilerin baskısına boyun eğmiş, evrim karşıtlarıyla aynı gemiye binmiş olacak. Bu korku cumhuriyetine teslim olmayın' ifadelerini kullandı.

Üniversite Katılımcılar Derneği (ÜKD) Yönetim Kurulu, ODTÜ'de tadilat bahanesiyle iptal edilen evrim konferansına ilişkin bir açıklama yaptı.

"Okul rektörlüğü kongre merkezini hali hazırda izni olan öğrenci topluluklarına yeniden tahsis etmelidir. Aksi takdirde ODTÜ gibi önemli bir bilimsel kurum gericilerin baskısına boyun eğmiş, evrim karşıtlarıyla aynı gemiye binmiş olacak" denilen açıklamada, "Bu korku cumhuriyetine teslim olmayın. Biz evrimden korkanlarla değil, Aykut Kence ile aynı gemideyiz. Peki, siz?" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu şekilde:

ODTÜ Rektörlüğü Evrim Karşıtı mı?

ODTÜ Rektörlüğü’nün bu yıl 9-10 Şubat günlerinde 13'ncüsü düzenlenecek olan Aykut Kence Evrim Konferansını iptal etmeye çalıştığını öğrenmiş bulunuyoruz. Üniversite öğrenci toplulukları, her yıl yürüttükleri süreci aynı biçimde bu yıl da uyguladıklarını, izin aldıklarını ve 1200 kişinin konferans için kayıt yaptırdığını ifade ediyor. Rektörlük ise bir hafta önce bakanları ağırladığı ODTÜ’nün büyük salonunu, evrim konferansına günler kala tadilata aldığını ilan edip öğrencileri ve katılımcıları ortada bırakmış görünüyor.

Adını, ülkemizdeki evrim karşıtlarıyla mücadeleye adayan yılmaz bilim insanı Aykut Kence’den alan bu konferansı engellemeye çalışanlara soruyoruz. Aynı gemide yer almakta olduğunuz gerici toplumsallığın farkında mısınız? Sahiden, evrimden bu derece korkuyor musunuz? 12 Eylül Darbesinin ardından biyoloji müfredatına “yaratılış görüşünü” sıkıştıran bakanların, 1990’lı yıllarda okul kapıları önünde kara kaplı “evrim aldatmacası” kitaplarını dağıtan müritlerin, hapse düşen ve çocukları istismar eden tarikat liderlerinin ve sonunda orta öğretimde evrimi tamamen müfredattan çıkaran “eğitimcilerin” devamı olarak mı hareket etmek istiyorsunuz?

Oysa biz bu karanlığın karşısına dikiliyoruz. Tıpkı ODTÜ’lü Aykut Hocamız gibi. Onurlu bir bilim insanı olarak biyolojinin omurgası evrim için, aydınlık bir ülke ve özgür insanlar için 1990’lardan beri mücadele eden hocamız gibi. Ülkemizde yıllar içinde giderek yükselen evrim karşıtı siyasi güce karşı duran, “Üniversite Konseyleri Derneği” ile birlikte bilimsel bir cephe örmek için yeni yollar üreten, 2006 yılından beri düzenlediğimiz “Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyum”larının içinde tüm enerjisiyle yer alan hocamız gibi.

ODTÜ evrim konferansı bu yüzden de önemlidir. Bu ülkede bilimin bayrağı haline gelen Aykut Kence’nin adını boşuna taşımamaktadır. Bir geleneği sürdüren konferans emektarları da, katılımcıları da alkışı hak etmektedir. Okul rektörlüğü kongre merkezini hali hazırda izni olan öğrenci topluluklarına yeniden tahsis etmelidir. Aksi takdirde ODTÜ gibi önemli bir bilimsel kurum gericilerin baskısına boyun eğmiş, evrim karşıtlarıyla aynı gemiye binmiş olacak.

Bu korku cumhuriyetine teslim olmayın.

Biz evrimden korkanlarla değil, Aykut Kence ile aynı gemideyiz.

Peki, siz?

Üniversite Katılımcılar Derneği (ÜKD)Yönetim Kurulu