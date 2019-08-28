TÜRGEV ve Ensar'ın ortak vakfına 54 milyon dolarlık bağış!

Bilal Erdoğan'ın yöneticisi olduğu TÜRGEV ile Ensar Vakfı'nın ortaklaşa olarak ABD'de kurduğu TÜRKEN Vakfı’na 54 milyon dolarlık 'bağış' yapıldığı ortaya çıktı.

ABD Hazine Bakanlığı Vergi Dairesi (IRS), TÜRGEV ve Ensar Vakıfları’nın ortaklaşa olarak ABD’de kurduğu TÜRKEN Vakfı’na yapılan milyonlarca dolarlık bağış miktarını CHP ABD Temsilciliğine bildirdi.

CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, Vergi Dairesi’ne yapılan resmi müracaatın karşılık bulduğunu belirterek, Türken Vakfı’yla ilgili 53 sayfalık belgenin ABD yetkilileri tarafından kendilerine ulaştırıldığını açıkladı.

54 MİLYON DOLARLIK BAĞIŞ

Tele1'den Yılmaz Polat'ın haberine göre, belgeler arasında TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın ortaklaşa ABD’de kurduğu TÜRKEN Vakfı’na kuruluş yılı 2014 yılından itibaren 2017 mali yılı sonuna kadar ’54 milyon 250 bin dolar’ ( yaklaşık 330 milyon Tl) bağış yapıldığı bilgisi yer alıyor.

Buna göre, ‘7/1/20124 ‘ ile 06/30/2015’ tarihleri arasında 5 milyon dolar bağış yapılırken, bu rakam ‘07/01/2015 ile 06/302016’ yıllarında 23 milyon dolara çıkıyor.

‘07/01/2016 ile 06/30/2017’ vergi yılında ise rakam 25 milyon dolar olduğu görülüyor.

Yurter Özcan’ın verdiği bilgiye göre, TÜRKEN Vakfı’na 2018 ve 2019 yılında yapılan bağışlar gönderilen belgeler arasında yer almıyor.

BİLAL ERDOĞAN BELGESİ

CHP’ye gönderilen belgeler arasında Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı Türgev adına Bilal Erdoğan’la Ensar Vakfı adına İsmail Cenk Dilberoğlu’nun imzasıyla Amerika’nın Delaware Eyalet Dışişleri Bakanlığına ‘Turken foundation, Inc’ için gönderilen 15 maddelik 4 sayfa mektupta yer alıyor.

Erdoğan ve Dilberoğlu, Fatih-İstanbul adresli iki vakıf temsilcisi olarak , ‘kuruluş belgesi’ başlıklı müracaat formunda, Türken Vakfı’nın amaçlarını sıralıyor, ‘Türk ve Müslüman öğrencilere güvenli, destekleyici, kültürel uygun konut sağlaması’ taahhüdünde bulunuyorlar.

TÜRKEN Vakfı’na bağış yapanların listesi belgede yer almıyor.